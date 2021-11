Aalborg Kongres & Kultur Center var det helt store midtpunkt under tirsdagens valgaften.

Her var der valgfest for kommunalvalgets kandidater – og rigeligt af både vådt og tørt.

Andreas Hellisø er floormanager for centrets egen restaurant 'AKKC by MEST'.

Han sørger for både øl og mad til de politikerfyldte borde og kommer derfor helt tæt på snakkene, der fylder ved aftenens gæster.

»Vi får jo lidt lov til at være en del af valgaftenen, selv om vi ikke selv stiller op. Vi får at se, hvordan det fungerer og vi ser politikerne, der summer,« fortæller han.

Valgkampens strabadser mærkes tydeligt på aftenens gæster.

»Jeg synes godt, man kan mærke på dem, at det har været nogle lange uger. Da de kom ind i salen, var det ligesom, at de pustede ud. Der var jo ikke mere at gøre på det tidspunkt. Nu sidder de bare og hygger sig og har det dejligt,« beretter floormanageren sent tirsdag aften.

Og når man går i samme rum som nogle af kommunens mest magtfulde mennesker, hører man da også en ting eller to på vejen.

»Jeg vil ikke sige, at vi lytter mere til nogle borde end andre, men der bliver da fortalt nogle sjove anekdoter rundt omkring.«

Hvad der bliver talt om, vil Andreas Hellisø dog ikke røbe.

'AKKC by MEST' ejes af Mette Nygaard Klausholm og Stefan Klausholm Petersen, der er uddannet tjener og kok.

'MEST' er over årene kommet i forskellige former og har blandt andet vundet en pris som værende 'årets brasseri' i den danske spiseguide 2013.

Med sig har de blandt andet også partner Michel Lycoops, der er uddannet kok fra det kendte Ruths Hotel i Skagen.

På AKKC serverer de alt fra frokostbuffetter til aftenmenuer med bæredygtige valg i mente.