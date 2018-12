»Det bliver jo det rene Alcatraz,« siger Gert Rosenfeldt og peger ud mod øen Lindholm i Stege Bugt.

Den langskæggede tømrer flyttede til Stege fra København for tre år siden, og han er utilfreds med, at regeringen og Dansk Folkeparti vil placere 100 afviste kriminelle asylansøgere på øen tre km ude i bugten.

Faktisk ligner Lindholm den berygtede fængselsø Alcatraz ud for San Fransisco i USA lidt, når man ser dens profil på fotos.

Den har også nogenlunde samme størrelse og afstand til land.

Fængslet på Alcatraz blev lukket i 1963, men har været omdrejningspunkt for flere populære spændingsfilm som 'Flugten fra Alcatraz' med Clint Eastwood og 'The Rock' med Sean Connery.

Lindholm bliver dog intet fængsel. Ligesom på Kærshovedgaard, hvor de er nu, kan de kriminelle asylansøgere frit forlade øen, bare de kommer tilbage om aftenen.

Og det er man bekymret for i lokalsamfundet.

»Det var næsten bedre, hvis man besluttede, at de skulle blive derude. De skal jo kun sove på øen, de har næsten ingen penge, og når de er her inde på land, har de ikke andet at bestille end at plyndre butikkerne. Og man kan jo ikke fortænke de stakkels mennesker i at begå berigelseskriminalitet. De er i princippet smidt ud af landet og har ikke noget at miste. Det vil helt klart skabe utryghed,« siger Gert Rosenfeldt.

Der er i øjeblikket ingen adgang til Lindholm, hvor der forskes i bl.a. mund- og klovsyge.

Torsdag har DTU, som står for forskningen, arrangeret en fælles pressetur til øen. Men på B.T. kan vi ikke vente, så vi sejler ud til øen med en lokal bådudlejer, Carsten »Færgemand« Hansen, og sender en drone ind over øen for at fotografere den fra luften.

»Prøv at se, hvor lille den egentlig er,« siger Carsten »Færgemand« Hansen og peger ind mod øen, som kun er få hundrede meter væk.

Hidtil en fuldstændig ukendt knold i Stege Bugt med et forsøgscenter for virusforskning. Nu er den verdensberømt. Internationale medier fra New York Times til South China Morning Post skriver om, hvordan »Danmark vil isolere uønskede migranter på lille ø, der hidtil husede syge dyr«.

»Hvis der skal være 100 afviste asylansøgere på øen, kommer de til at stå så tæt, at de ikke kan vende et bolche i munden,« mener Færgemanden.

Øen er dog 7 hektar, så det er nok en overdrivelse. Men at der bliver ensformigt på øen trods flot udsigt og frisk luft er nok ikke til at komme udenom.

Et område med gule bygninger ligner noget, der godt kunne ombygges til enkle boliger.

På Kærshovedgaard deler de afviste asylasnsøgere lige nu to mand et værelse på 12 kvm. Der ligger også et par beboelseshuse, der ligner villaer. Siloer og slagtehal skal formodentlig nedrives.

Eneste livstegn på øen er røgen, der stiger op fra en høj skorsten: Et krematorium for døde dyr, nogle med alvorlige sygdomme.

»Asylansøgerne er kriminelle og skal være et sted. Men hvis de har afsonet deres dom, er det en yderligere straf at sende dem ud på en øde ø. Det er ikke rimeligt, at de skal have en dobbelt straf,« mener Carsten Hansen.

Han har boet 25 år i Stege, men er ikke en typisk Møn-beboer. Han er oprindeligt fra København, men tilhører en lille gruppe af venstreorienterede i omådet, der holder til omkring en økologisk café nede ved havnen og stemmer på Enhedslisten.

»Stemningen er dårlig her i området. Mange er meget vrede over, at asylansøgerne skal være her. Men jeg er ikke bekymret for, at de skal stjæle eller være til besvær i lokalområdet. Måske sejler jeg ud til dem og byder dem på en kop kaffe,« siger Carsten Hansen.

Der er meget lavvandet i bugten, og flere hundrede meter fra land kan fotografen stå ud af båden og gå i vandet, mens han styrer dronen.

På sociale medier har nogle spekuleret i, at de kommende beboere ville kunne gå og svømme i land.

»Så skal man være en rigtig god svømmer. Prøv at se hvor langt, der er,« siger Carsten Cansen.

Andre steder i Stege bliver vi præsenteret for et andet synspunkt.

»Det bliver aldrig til noget,« mener en kvinde, der arbejder på et hotel, og som ikke vil have sit navn i avisen.

»Det er for dyrt og for besværligt. Det skal først blive til noget om tre år, og regeringen kan være skiftet ud. Jeg er overbevist om, at det aldrig bliver virkelighed,« siger hun med et bredt grin.