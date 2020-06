Det trækker op til en kontant gaveregn over danskerne.

Regeringen og Folketingets partier sidder i disse dage og forhandler om en såkaldt sommerpakke, som skal sparke gang i forbruget ved at pumpe milliarder ud til danskerne.

Ifølge B.T.s oplysninger vil regeringen præsentere sommerpakken i denne uge, formentlig inden for et par dage.

Flere partier presser hårdt på for at give danskerne deres indefrosne feriepenge. Og ifølge B.T.s oplysninger har Finansministeriet også arbejdet på en model, hvor nogle af de indefrosne feriepenge bliver udbetalt.

Men ikke allesammen, som flere partier ellers foreslår. Argumentet fra regerigen er, at danskernes forbrug allerede er kommet op i gear efter genåbningen, og at det derfor ikke er nødvendigt at udbetale alle feriepengene nu.

I stedet vil man udbetale en andel af de indefrosne feriepenge – det kunne eksempelvis være 50 procent.

Derudover overvejer regeringen lige nu at bringe de såkaldte 'helikopter-penge' i spil.

Det vil sige en kontant check fra staten til en del af danskerne – primært dem med de laveste indkomster.

Op til forhandlingerne har det bestemt ikke skortet på forslag fra både interesseorganisationer og partier til, hvordan man skal sende penge ud til forbrugerne. Forslag, som er på bordet under forhandlingerne.

Vi opridser her fem forslag – og viser dig, hvor mange penge de potentielt kan sende ind på din konto, hvis de bliver del af regeringens sommerpakke.

Udbetaling af indefrosne feriepenge

I forbindelse med omlægning af ferieloven har danskerne fået indefrosset fem ugers feriepenge, som skal udbetales, når vi går på pension. Samlet er der tale om 55 milliarder kroner efter skat.

Frigivelsen af de indefrosne feriepenge har fyldt meget i diskussionen om at sende penge ud til danskerne. De fleste partier har – i større eller mindre omfang – erklæret sig klar til at se på en model, hvor pengene bliver udbetalt.

Flere økonomer har også vurderet, at det kan have en positiv effekt på økonomien.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonomi i Danske Bank, har tidligere beregnet for B.T., at en udbetaling af alle de indefrosne feriepenge vil betyde, at en gennemsnitlig dansker i arbejde står til at få udbetalt 20.000 kroner.

Hvis det ender med, at man frigiver 50 procent af danskernes indefrosne feriepenge, vil det betyde en udbetaling på omkring 10.000 kroner.

En skattefri sommercheck

Enhedslisten står bag dette forslag, som går på, at alle danskere, der tjener under 32.000 kroner om måneden, skal have udbetalt en skattefri check på 10.000 kroner.

Forslaget tager udgangspunkt i, at overvismand Carl-Johan Dalgaard har udtalt, at det giver god mening at sende penge ud til unge, ældre og lavtlønnede, fordi de har større tilbøjelighed til at gå ud og bruge pengene frem for at spare dem op.

Ifølge Enhedslistens beregninger vil forslaget betyde, at 3,75 millioner danskere ud af en samlet pulje på 4,9 millioner skattepligtige danskere får 10.000 kroner udbetalt.

Penge direkte til børnefamilier

SF har spillet ind med dette forslag, som i al sin enkelhed går ud på, at danske børnefamilier skal have en ekstra check.

Det betyder, at husstande med børn får 3.000 eller 4.500 kroner ekstra per barn. SF mener, at børnefamilierne vil gå ud og bruge pengene på at forsøde sommerferien.

Forslaget er faktisk allerede ført ud i livet i Tyskland, hvor kansler Angela Merkel netop har blåstemplet, at familier med børn får 300 euro udbetalt per barn.

Halvering af moms

Her er der ikke som sådan tale om en direkte check til den enkelte borger, men tanken er, at en sænkelse af momsen vil give lavere priser og gøre danskerne endnu mere købestærke.

Det er Venstre, som har foreslået, at momsen halveres fra 25 procent til 12,5 procent resten af 2020.

I oplægget skriver Venstre, at en vare, som i dag koster 100 kroner, vil koste 90 kroner, hvis momsreduktionen slår helt igennem – med andre ord: Hvis butikkerne sænker priserne tilsvarende med 12,5 procent.

Udvidet 'håndværkerfradrag' – så det også gælder oplevelser, hoteller og restauranter

Som det er nu, kan du trække 18.700 kroner fra i skat om året via håndværkerfradraget. Både Horesta og Dansk Erhverv har foreslået, at det fradrag udvides, så det også kommer til at gælde for oplevelser. Det kan være ophold på hoteller, ture på restauranter og andre oplevelser som forlystelsesparker og biografture.

Dansk Erhverv mener, at fradraget skal gå helt op til 40.000 kroner i 2020 og 2021.

Louise Aggerstrøm Hansen, privatøkonom i Danske Bank, har tidligere beregnet for B.T., at hvis du bruger 18.700 på håndværksydelser og de resterende 21.300 kroner på ydelser, der er omfattet af et eventuelt oplevelsesfradrag, vil du kunne trække 10.000 kroner fra i skat.