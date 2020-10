Ti stemmer adskilte Eva Kjer Hansen og Jakob Ville i afstemningen om at blive V-borgmesterkandidat i Kolding.

Eva Kjer Hansen (V) er torsdag aften valgt som Venstres borgmesterkandidat i Kolding Kommune til kommunalvalget næste år, skriver JydskeVestkysten.

Hun slog Jakob Ville, byrådsmedlem i Kolding for Venstre, i et kampvalg. Det var tæt. Eva Kjer Hansen fik 245 stemmer, mens Jakob Ville fik 235.

Dermed bliver det altså et nuværende folketingsmedlem og tidligere minister, der skal forsøge at indtage borgmesterstolen i Kolding til kommunalvalget i 2021.

56-årige Eva Kjer Hansen kan komme op imod et andet kendt ansigt fra landspolitik, nemlig Villy Søvndal. Den garvede SF'er har annonceret, at han ligeledes vil gå efter borgmesterposten i Kolding Kommune.

Ifølge JydskeVestkysten blev afstemningen afgjort ved et næsten tre timer langt møde i Sydbank Arena i Kolding torsdag aften.

Afstemningen er kommet i stand, efter at nuværende Kolding-borgmester Jørn Pedersen (V) har fortalt, at han ikke genopstiller til kommunalvalget næste år.

Han har givet udtryk for, at han støtter Jakob Ville.

- Jeg har kæmpe respekt for Eva og hendes indsats i Folketinget. Men jeg er ikke tilhænger af, at man flyver kendisser ind udefra, lød det i september fra Jørn Pedersen til JydskeVestkysten.

Eva Kjer Hansen blev første gang valgt til Folketinget i 1990. Hun har meddelt, at hun stopper som folketingsmedlem, såfremt hun bliver borgmester i Kolding.

Den seneste tid har man på Eva Kjer Hansens Facebook-side kunnet følge med i hendes ambitioner for Kolding. Hun har også fået adresse i byen.

Eva Kjer Hansen er opstillet i Kolding Syd Kredsen. Hun har tidligere fortalt, at det var på baggrund af en lang række henvendelser fra sit bagland, at hun har besluttet at gå efter borgmesterposten.

Det er dog ikke en politiker uden skrammer, der muligvis forlader Christiansborg.

I februar 2016 måtte hun trække sig som miljø- og fødevareminister.

Det skete efter anklager om, at hun havde undermineret hensyn til miljøet i den såkaldte landbrugspakke.

Hendes afgang skete efter pres fra den daværende V-regerings støtteparti De Konservative, der krævede hendes afgang

Hun kom dog med på ministerholdet efter cirka to år. Her blev hun minister for fiskeri, ligestilling og nordisk samarbejde.

