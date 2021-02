Antallet af nyttejob skal ifølge Cepos mangedobles, hvis Venstre-udspil skal blive til virkelighed.

Venstres ambition om at give alle nytilkomne indvandrere og flygtninge et nyttejob, når de ankommer til landet, vil ifølge den borgerligt-liberale tænketank Cepos kræve over en tyvedobling i antallet af nyttejob.

- Antallet af nyttejob i løbet af et års tid udgør i dag cirka 2000, siger Cepos' cheføkonom, Mads Lundby Hansen.

- Antallet af personer på kontanthjælp, integrationsydelse og uddannelseshjælp udgør cirka 47.000 personer. Ud fra Venstres forslag skal der oprettes cirka 45.000 forskellige nyttejob i løbet af et år.

Mads Lundby Hansen kalder det et "ret stort antal" nyttejob, der skal skaffes for at muliggøre Venstres forslag.

Venstre har onsdag løftet sløret for et forslag, der skal indføre en arbejdspligt.

Det betyder, at indvandrere og flygtninge fra ankomsten skal tage et nyttejob, hvis de ønsker at modtage offentlige ydelser, hvis de altså ikke i forvejen har et job eller er begyndt på en uddannelse.

Forslagets formål er at øge beskæftigelsen blandt ikkevestlige indvandrere.

/ritzau/