Jobcentre og ledere skal have mere fokus på, hvordan de holder seniorer i job, lyder det fra tænketank.

Der er et stort potentiale til det danske samfund, hvis seniorer bliver længere på arbejdsmarkedet og venter med at gå på pension.

Den politisk nedsatte Seniortænketanken har torsdag afleveret 20 anbefalinger til regeringen, som kan få flere til at arbejde længere.

Anbefalingerne går blandt andet på, at der skal være et partnerskab mellem regeringen og centrale aktører på arbejdsmarkedet.

Seniorer over folkepensionsalderen skal have mere hjælp med jobsøgningen, og ledere og jobcentre skal have mere fokus på, hvordan de kan fastholde seniorer i job i stedet for at gå på pension.

Desuden skal pensionsselskaber rådgive mere om muligheden for at arbejde længere, og de samme selskaber bør tilbyde mere fleksible muligheder for delpension.

Regeringen med beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) i spidsen ser et stort milliardpotentiale ved at få flere til at arbejde længere.

Regeringen vil derfor se nærmere på de 20 anbefalinger.

- Generelt skal vi gøre mere for, at de, der kan og har lyst, bliver længere på arbejdsmarkedet, siger beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S).

- Her ligger et stort uudnyttet potentiale, som kan gøre vores samfund rigere og give os mulighed for at prioritere velfærden, siger han i en pressemeddelelse.

Seniortænketanken blev nedsat i 2018 og har været anført af den tidligere LO-formand Harald Børsting.

Tænketanken har derudover bestået af otte eksperter og otte fra arbejdsmarkedets parter.

/ritzau/