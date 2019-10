Arbejderbevægelsens Erhvervsråd mener, at flere ting taler for at hæve arveafgiften, som regeringen foreslår.

Det er kun rimeligt, at familieejede virksomheder skal betale samme afgift som andre typer virksomheder, når der foretages et ejerskifte.

Sådan lyder det fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, efter at Dansk Industri og Dansk Erhverv har kritiseret regeringens forslag om at hæve den såkaldte bo- og arveafgift.

Forslaget, der er en del af regeringens finanslovsudspil, vil sætte afgiften til 15 procent. I dag ligger den til sammenligning på seks procent.

Hos Dansk Industri og Dansk Erhverv mener man, at en højere afgift vil ramme de familieejede virksomheder og dermed en pæn del af den danske økonomi.

Men den udlægning møder modstand fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, som er en økonomisk-politisk tænketank med fokus på social retfærdighed.

- Der er ingen dokumentation for, at arveafgiften på generationsskifte skulle skade væksten. Tværtimod vil en lavere arveafgift på generationsskifte skade produktiviteten og skaber samtidig et skattehul.

- Det mest fornuftige er derfor at justere arveafgiften for de familieejede virksomheder til 15 procent, siger Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd.

Han peger også på, at hvis man gør det økonomisk attraktivt at overdrage en virksomhed fra en generation til en anden, så er der visse risici.

Eksempelvis kan virksomheden komme til at køre videre i samme spor og ikke være åben over for hverken frisk kapital eller nye øjne til måske at drive forretningen bedre.

- Det argumenterer for, at det ville kunne hæmme produktiviteten. Det peger både Vismændene og OECD også på, siger Lars Andersen.

Regeringen skønner, at hvis man hæver arveafgiften til 15 procent i stedet for at lade den falde til fem procent i 2020, som den tidligere regering ville, så vil det medføre et årligt merprovenu på en milliard kroner.

De penge vil særligt blive prioriteret til at afskaffe de løbende besparelser på uddannelser og undervisning.

/ritzau/