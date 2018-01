Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) skriver på Facebook, at hans samlever, Josue Medina Vazquez, i nat er blevet taget i at køre spirituskørsel.

'Min samlever har i nat kørt spirituskørsel (målt til 1,25 promille). Der skal ikke herske tvivl om, at det er en meget alvorlig sag, som jeg er inderligt ked af,' skriver Pape.

Josue Medina Vazquez må tage sin straf efter at have kørt spirituskørsel, siger justitsministeren.

'Spirituskørsel kan ikke forsvares og kan have meget store konsekvenser. Nu må min samlever tage sin straf ligesom alle andre. Min holdning til lov og orden er den samme i dag som i går,' skriver justitsministeren.

Han blev forlovet med Vazquez, der stammer fra den Dominikanske Republik, i juli sidste år. De stod offentligt frem som par i forbindelse med det konservative landsråd i 2014 og skal giftes i Viborg Domkirke senere på året.

Politiassistent ved lokalpolitiet i Viborg Henrik Hansen oplyser til BT, at det var en anmeldelse fra personalet på Burger King på Holstebrovej i Viborg, der førte til anholdelsen af en 32-årig mand fra Viborg - svarende til Josue Medina Vasquezs alder og bopæl.

»Vi får en anmeldelse om, at en mandlig bilist skønnes at være påvirket af alkohol. Det viser sig at være tilfældet, for vi måler ham med en promille på 1,25. Han bliver anholdt klokken 22.40 og taget med på Regionshospitalet Viborg for at få taget en blodprøve, hvorefter vi løslader ham. Der er ingen grund til at han skal forblive anholdt,« siger Henrik Hansen.

Han forventer, at resultatet af blodprøven foreligger i næste uge.

Politiet skriver på sin hjemmeside, at straffen for at køre med 1,25 promille i blodet er en ubetinget frakendelse af kørekortet i tre år samt en bøde svarende til en måneds nettoløn ganget med størrelsen af promillen, altså i dette tilfælde 125 procent af månedslønnen.

Derudover skal Josue Medina Vazquez op til et såkaldt ANT-kursus. Det er et kursus, der består af fire lektioner af tre timers varighed, og som handler om alkohol, narkotika og trafik. Derudover skal han op til en ny teori- og køreprøve. Ved promiller på over 1,2 kan man desuden blive omfattet af en alkolåsordning.

På Facebook høster Søren Pape Poulsen både roser og kritik for udmeldingen.

'Søren hvor er du altid en åben og ærlig person. Du skal ikke stå mål for en anden person, der har dummet sig. Mon ikke vi alle i tidernes morgen har lavet en auto bummert, men selvfølgelig må man ikke,' skriver Anette Mia Hasfeldt.

'Godt udmeldt Søren, respekt for det. Men jeg undrer mig da over hvor lidt respekt din samlever har for omverdenen men da også for dig. Det er da dumt at køre spritkørsel for alle, men når så Justitsministerens samlever gør det, skulle man jo næsten tro han var fuld,' skriver Jacob Aarlit Gade.

Søren Pape Poulsen befandt sig i København torsdag aften, oplyser hans særlige rådgiver til Ritzau.

Promillegrænsen i Danmark har siden 1998 været 0,5.

BT forsøger at få yderligere oplysninger om sagen fra Midt- og Vestjyllands Politi.