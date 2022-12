Lyt til artiklen

»Puha, jeg skal lige tage en dyb indånding.«

Sådan lyder det fra Dansk Folkepartis stifter Pia Kjærsgaard som en reaktion på, at DF-formanden Morten Messerschmidt onsdag formiddag er blevet frikendt for svindel i Meld- og Feld-sagen ved Retten i Frederiksberg.

»Jeg er meget lettet og meget glad. Helt sikkert,« siger Pia Kjærsgaard og tilføjer:

»Det har været hårdt det her for os alle sammen. Primært for Morten, men også for os andre. Det er en enorm lettelse, der virkelig fylder.«

Pia Kjærsgaard kan ikke holde tårerne tilbage efter Morten Messerschmidts frifindelse. Foto: Linda Kastrup Vis mere Pia Kjærsgaard kan ikke holde tårerne tilbage efter Morten Messerschmidts frifindelse. Foto: Linda Kastrup

Det virker, som om tårerne løber ud af øjnene på dig. Gør de det?

»Det gør de faktisk også. Det her har været et kæmpe pres for os alle sammen, så det er bare godt det her,« siger Pia Kjærsgaard, der både griner og snøfter i telefonen.

Pia Kjærsgaard mener nu, at det er tid til at komme videre for Dansk Folkeparti, der efter et dårligt folketingsvalg kun har fem mandater i Folketinget.

»Vi har haft et sværd hængende over hovedet, og nu kan vi endelig komme videre,« siger hun.

