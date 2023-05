En længe ventet rapport om blandt andre sygeplejerskernes løn er fredag morgen blevet lækket med nyheden om, at netop sygeplejerskerne får en passende løn.

Det er konklusionen i et udkast til den endelige rapport fra den såkaldte Lønstrukturkomité, som TV 2 er i besiddelse af.

Lønstrukturkomiteens rapport ventes at danne grundlag for uddelingen af tre milliarder kroner til lønefterslæbet blandt de offentligt ansatte.

En opsigtsvækkende konklusion efter strejker og debat om sygeplejerskernes løn har stået på over flere år, men også et læk, der vækker vrede hos medlemmer af komiteen.

Herunder Mona Striib, forbundsformand for FOA:

»Arbejdet er ikke afsluttet endnu, rapporten er i udkast. Det betyder, at vi stadig har en del arbejde. Både baggrundsmateriale og den endelige rapport, der simpelthen ikke er færdig,« siger hun til B.T. og tilføjer:

»Derfor er tåbeligt at begynde at gå ud og diskutere en rapport, hvor vi ikke har det færdige udkast.«

Den endelige rapport skal dog snart være færdig – 13. juni kommer de endelige konklusioner.

Mona Striib afviser at give yderligere kommentarer til indholdet af rapporten på nogen måde og vil heller ikke svare på, om hun kan afvise, at den endelige konklusion vil være lige så nedslående nyt for sygeplejerskerne som det lækkede udkast.

En anden, der er træt af lækket, er Morten Skov Christiansen, fungerende formand for fagbevægelsens hovedorganisation FH.

Han skriver på Facebook, at han er »ærgerlig og skuffet,« over lækket:

»Som medlem af lønstrukturkomiteen ved jeg, at der IKKE foreligger en endelig rapport endnu,« skriver Morten Skov Christiansen.

Formålet med komiteen, der blev nedsat i 2021, er at undersøge om sygeplejersker og andre offentligt ansatte får den rigtige løn, indregnet både pension og tillæg.

Ifølge TV 2 viser udkastet til konklusionen, at mens sygeplejerskernes løn er passende, så får dagplejere, pædagogmedhjælpere og rengøringsassistenter for lidt.

B.T. har forsøgt at få kommentarer fra flere andre medlemmer af komitéen, men de afviser at sige noget inden den endelige rapport.