Danske borgere kan med de nye kriterier for udlandsrejser frit rejse til Storbritannien, men ikke Portugal.

Der kan fra 27. juni rejses til og fra visse lande i EU og Schengenområdet samt Storbritannien.

Det oplyser udenrigsminister Jeppe Kofod (S) og justitsminister Nick Hækkerup (S) torsdag.

Spørgsmål: Hvorfor ikke i samme omgang åbne for de lande, der er uden for EU?

- Denne model gælder for EU, Schengen og Storbritannien. Der har vi sundhedsdata og sundhedsmyndighedernes model, vi kan læne os op ad, når vi laver rejsevejledninger og indrejserestriktioner. For tredjelande uden for Europa har vi ikke en sådan model endnu, siger Kofod.

Spørgsmål: Hvis smittetrykket stiger i et givent land, kan man hurtigt lukke ned igen, selv om der har været åbent. Gør det ikke meget svært at planlægge en rejse som turist?

- Det er derfor, vi har lavet et system, hvor det afgørende er, hvor mange smittede der er per 100.000 indbyggere. Det niveau er 20, og det åbner til alle lande bortset fra Portugal og Sverige. Skal vi lukke igen, er niveauet lidt højere på 30 for netop at skabe en forudsigelighed, siger Hækkerup.

Spørgsmål: Hvorfor ikke bare åbne nu, hvorfor vente til den 27. Hvorfor skal der gå ti dage?

- Det er der praktiske grunde til. Ud over smitteniveauet indgår testkriterier, som ikke er helt på plads endnu. Vores mål og ambition er, at de kan være på plads den 27., hvor skolerne går på sommerferie, og hvor danskerne for alvor efterspørger muligheden for at rejse ud, siger Hækkerup.

Spørgsmål: Når I laver objektive kriterier nu, må de have være subjektive før. Hvad gik jeres subjektive kriterier på?

- Vi har stået i en hidtil uset historisk krise, hvor hele verden lukkede ned på en gang, og pandemien stadig er i blandt os. Vi ønsker ikke, at danskere rejser ud og bringer smitten med hjem. Det var den måde, vi fik smitten med hjem fra Italien og Østrig, siger Kofod.

Spørgsmål: De rejselystne danskere, der gerne ville have været til Mallorca, Costa del Sol, Provence eller Toscana og har booket noget i Jylland, Norge eller Tyskland og ikke anede, at de kunne rejse derned. De får det nu at vide, (at det kunne de godt, red.)?

- Vi laver rejsevejledninger på baggrund af, hvordan virkeligheden ser ud. Og der er det, vi ser ind i nu - med smittesituationen og kriterier - at det giver mulighed for at åbne op. Jeg kan godt forstå, at mange danskere har været utrygge om sommerferien, siger Kofod.

Spørgsmål: Men en masse lande har taget det skridt for tre-fire uger siden?

- Billedet i Europa er, at andre lande er præcis som i Danmark, nogle har mere restriktive rejsevejledninger og indrejserestriktioner, siger Kofod, der ikke når at afslutte sætningen.

Spørgsmål: Nævn fem?

- Jeg synes ikke, vi skal lave en eller anden quiz her, siger Kofod.

/ritzau/