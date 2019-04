Socialdemokratiet blev ifølge Mette Frederiksen (S) smidt ud af forhandlingerne om blandt andet pension.

Socialdemokratiets formand, Mette Frederiksen, blev efter eget udsagn smidt ud af forhandlingerne om blandt andet pension til nedslidte fredag. Det har ministeren dog afvist.

Spørgsmål: Hvorfor forlod I forhandlingerne i dag?

- Vi har ikke valgt at forlade forhandlingerne, vi er blevet smidt ud. Og det er vigtigt at få på plads. Vi er gået ind i de her forhandlinger med det klare politiske mål at sikre en ret til tidligere pension til folk, der er nedslidte og har været lang tid på arbejdsmarkedet.

Spørgsmål: Ministeren siger, at I havde lovet at fremlægge noget mere konkret om jeres forslag om ret til tidligere pension i dag. Hvorfor har I ikke gjort det?

- Men vi har fremlagt noget konkret. Vi har et konkret forslag om at lave en ret til tidligere folkepension for folk, der er nedslidte og har været mange år på arbejdsmarkedet. Regeringen har derimod ikke fremlagt noget konkret.

Spørgsmål: Men ministeren og Kristian Thulesen Dahl (DF) har jo efterspurgt, hvilke faggrupper I for eksempel ønsker, skal være omfattet af denne her ordning. Har I fremlagt noget om det?

- Men først og fremmest er det her jo et politisk valg. Vil man gå ind til forhandlingsbordet med det klare mål at sikre en ret til tidligere folkepension? Det siger vi og Dansk Folkeparti ja til. Regeringen siger nej.

- I mine øjne er vores forslag konkret.

Spørgsmål: Nu nævner du selv seniorførtidspension, som regeringen også har givet udtryk for, at de ønsker at forbedre. Hvad har I specifikt foreslået for at styrke den ordning?

- Vores forslag er først og fremmest at sikre en ret til tidligere folkepension. Det er det, vi er gået ind til forhandlingerne med. Det vil regeringen ikke være med til, og så har vi bedt regeringen om et oplæg. Men det er ikke kommet.

Spørgsmål: Så I er ikke kommet med nogen konkrete forslag til at forbedre seniorførtidspensionen?

- Ligegyldigt hvordan man vender og drejer det, så vil en forbedring af seniorførtidspensionen være en lappeløsning i forhold til en ret til tidligere folkepension.

Spørgsmål: Mange er nok i tvivl om, hvorvidt de vil være omfattet af en ret til tidligere pension. Kommer I til at fremlægge noget mere konkret om det inden valget?

- Vi har foreslået en konkret model. Forhandlingerne er brudt sammen i dag. Vi kommer til at gå til valg på det, og får vi flertal efter et valg, så vil vi indkalde arbejdsmarkedets parter til drøftelser om, hvordan ordningen præcis skal se ud.

Spørgsmål: Så I vil ikke komme med eksempler på faggrupper inden valget?

- Vi har lagt en konkret model frem, og det er det, vi går til valg på.

/ritzau/