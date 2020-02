Store biler brugt til vanvidskørsel skal væk fra vejene, men regeringen vil bortauktionere dem ifølge udspil.

Regeringen vil slå hårdt ned på vanvidskørsel og har torsdag morgen præsenteret en række tiltag på et pressemøde.

Et af de mest effektive vil være, at politiet beslaglægger og bortauktionerer de biler, som er blevet brugt til det, regeringen definerer som vanvidskørsel. Vurderingen er, at der ofte er tale om særligt kraftfulde biler, kaldet muskelbiler.

Spørgsmål: Du siger, at der bliver stoppet vanvidsbilister tre gange om dagen. Nogle af bilerne er muskelbiler, hvem vil I bortauktionere dem til?

- Der har vi politiets auktioner, hvor alle er velkommen til at møde op og byde, siger justitsminister Nick Hækkerup (S).

Spørgsmål: Så man kan gå tilbage og købe en muskelbil af staten, efter at den er blevet konfiskeret?

- Lad os antage, at du har leaset en muskelbil og kørt for stærkt. Den har kostet 350.000 kroner, den bliver taget fra dig, og så bortsælger vi den. Så står du med en regning til selskabet.

- Hvis du så vil købe den på politiauktionen og køber den for 300.000 kroner, så har du for mindst 650.000 kroner fået mulighed for at køre i den bil, som du kunne køre i i forvejen, siger han.

Spørgsmål: Hvis I vil fjerne muskelbiler fra vejene, er det så særligt smart at sende dem tilbage på vejen gennem bortauktionering?

- Det ville være vanvittig brug af samfundsskabte værdier, hvis vi trykkede dem sammen og smed dem i småt brandbart, siger han.

Spørgsmål: Så I vil gerne lige tjene penge på dem først?

- Det her er ikke gjort for at tjene penge. I allerbedste fald går regnskabet med dette initiativ i nul. Vi skal bruge ressourcer på at opbevare bilerne, og for hver eneste strafskærpelse vi laver, vil der være øget ressourcetræk i fængsler, politi og anklagemyndighed.

- I bedste fald går det i nul, men umiddelbart er det ikke en pengeforretning, siger justitsministeren.

Spørgsmål: Der er fri ejendomsret ifølge grundloven. Rent juridisk ved I, at dette er gangbart?

- Ja, siger Nick Hækkerup.

Spørgsmål: I lægger op til, at bilerne skal bortauktioneres, hvorfor ikke bare give bilerne tilbage til leasingselskaber eller ejeren i stedet for at sælge dem?

- Så er der mulighed for omgåelse, muligheden for alligevel ikke at kunne gribe ordentligt ind, muligheden for snyd simpelthen. Så det er et effektivt værktøj, siger han.

Spørgsmål: Vanvidsbilister er ofte straffet flere gange og er dybt kriminelle. Tror I ikke, de er fløjtende ligeglade med, at de skal 20 dage i fængsel for at have kørt for stærkt.

- Jeg tror ikke, der er nogen, der er fløjtende ligeglade med, at de skal 20 dage i fængsel. Jeg tror også, at muligheden for at konfiskere bilerne opleves som utroligt potent over for den type. Vi ved, at de har relation til bandemiljøet, så på den måde får vi bundet en sløjfe, siger justitsministeren.

