Shirin Samir er syrisk flygtning, og har været fire år i Danmark.

Hun bor i Vordingborg, og hun bryder sig ikke om regeringen og DFs ide om at samle kriminelle og afviste asylansøgere på øen Lindholm i Vordingborg kommune. Derfor er hun mødt op til borgermøde i kommunen mandag aften.

»Jeg er stresset over, at politikerne vil samle kriminelle asylansøgere på Lindholm. Derfor er jeg mødt op for at høre mere om planerne,« siger Shirin Samir.

I Syrien var hun frisør, i Vordingborg planlægger hun en uddannelse til sosuassistent, mens hendes mand arbejder som kok på en lokal restaurant.

»Jeg er nervøs for, at der vil komme mere kriminalitet og overfald, og jeg er også nervøs på mine børns vegne. Og jeg synes ikke, man skal behandle asylansøgere godt, når de er kriminelle,« siger hun.

Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) og Magnus Heunicke (S) under debatmøde med indbyggerne i Kalvehave i DGI Huset i Vordingborg, som afholdes af Debatforeningen Folkemøde Møn, som har inviteret samtlige partier i Folketinget til et debatmøde, mandag den 17. december 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Udlændinge- og Integrationsminister Inger Støjberg (V) og Magnus Heunicke (S) under debatmøde med indbyggerne i Kalvehave i DGI Huset i Vordingborg, som afholdes af Debatforeningen Folkemøde Møn, som har inviteret samtlige partier i Folketinget til et debatmøde, mandag den 17. december 2018.. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix) Foto: Mads Claus Rasmussen

DGI-huset i Vordingborg er fyldt til bristepunktet med flere hundrede vrede borgere mandag aften. Og alle er åbenbart vrede over beslutningen om at placere ca. 100 afviste og kriminelle asylansøgere på Lindholm tre km ude i Stege bugt.

En af dem er Mads Frederiksen, der bor i Stege.

»Det er en meget dårlig ide at lægge udrejsecenteret på Lindholm. Jeg frygter helt klart kriminalitet. Men det hele er jo besluttet, så Inger Støjbergs svar her i aften er tomme floskler,« siger han.

»Hun vil placere seks betjente i Kalvehave, men hvis jeg var asylansøger på Lindholm, ville jeg jo bare gå i land et andet sted, f.eks. på Møn. Jeg har selv en ejendom, der ligger allertættest på Lindholm på Møn-siden, og man kan gå dertil fra Lindholm, når der er lavvande. Jeg har købt det hus nede ved vandet en måned før, dette blev kendt. Og nu tør min datter ikke flytte med derned. For vi har jo ikke seks betjente siddende i baghaven,« siger Mads Frederiksen.

Udlændingeminister Inger Støjberg siger:

»Der er ingen tvivl om, at der er utilfredshed med mine planer. Jeg tager befolkningens bekymringer med mig, når jeg tager herfra. Og vi tager det med i betragtning, når vi planlægger bevogtningen. Der skal være seks betjente med fast base i Kalvehave, men der kommer også andet politi.«

Vordinborgs borgmester Mikael Smed (S) er stadig utilfreds med beslutningen. Og hvis hans partifælle Mette Frederiksen vinder næste valg, vil han prøve at få hende til at ændre den kontroversielle beslutning.

»Når Mette bliver statsministr, kal vi have en ny snak, hvor jeg kan komme med gode ideer, bl.a. om hvordan i får folk sendt hjem til deres hjemlande i stedet for at være på et udrejsecenter,« siger han.

Vordinborgs borgmester Mikael Smed (S) er stadig utilfreds med beslutningen om at samle kriminelle og afviste asylansøgere på øen Lindholm i Vordingborg kommune. Video: Jens Nørgaard Vis mere

Socialdemokraties kommunalordfører Magnus Heunicke vil ikke stemme imod de penge, der skal afsættes til projektet, når der skal stemmes om finansloven på onsdag. Det bekymrer dog ikke Mikael Smed.

»Han vil undersøge problemets omfang. Og så siger han at ansvarlige partier normalt stemmer for finansloven, og det kan jeg godt forstå,« siger Mikael Smed.