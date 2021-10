‘For et trygt sundhedsvæsen’.

Sådan står der på plakaten lige ved siden af et billede af en svagt, smilende Anders Kühnau.

Han er regionsrådsformand i Region Midtjylland og håber på at blive det igen for Socialdemokratiet.

Men det smil burde han måske pakke lidt væk. I hvert fald møder plakaten og det nye slogan ikke stor ros blandt sygeplejerskerne, som han er arbejdsgiver for.

»Det er simpelthen så langt ude. Jeg synes, det er grotesk, og det er at tale ned til folk. Det er pinligt efter alt det, der er sket i 2021,« siger Lotte Larsen.

Hun henviser til presset på sygeplejersker og andre faggrupper i sundhedsvæsnet. Dertil kommer problemer med at rekruttere nye medarbejdere, at fastholde dem, man har, lange ventelister og fejl, der sker, fordi der er for travlt.

Det har B.T. beskrevet i flere artikler, og problemerne er senest beskrevet i dokumentaren 'Opråb fra sygehuset'.

Lotte Larsen havde været ansat i tyve år, da hun for tre år siden sagde sin faste stilling op. I dag arbejder hun nu som sygeplejerske i et regionsvikarbureau. Her arbejder hun på forskellige afdelinger på Aarhus Universitetshospital.

Det gjorde hun, fordi hun ikke kunne stå til ansvar for situationen længere.

»Jeg har ventet 17 år på, der skulle ske noget. Jeg ville ikke lægge navn til det mere. Der sker fejl, fordi vi er for pressede, og jeg kan ikke leve med det. Det er ikke et trygt sundhedsvæsen,« siger hun.

Lotte Larsen. Vis mere Lotte Larsen.

Hun mener, at det er absurd at sige til borgerne, at de skal stemme på ham for ‘et trygt sundhedsvæsen’, fordi det ifølge hende er alt andet end det, vi har lige nu, med Anders Kühnau i spidsen som formand for Region Midtjylland.

»Det har været galt i årevis, og det ved han også godt. Det kan godt være, han vil arbejde for et trygt sundhedsvæsen, men det har vi ikke tid til, og det viser, at han ikke aner, hvad der foregår,« siger Lotte Larsen.

I stedet mener hun, han burde fortælle, hvor der skal prioriteres.

»Det er fuldstændig afgørende, at vi får styr på fra politisk side, hvem der skal priorities. Hvem skal ikke opereres, behandles, livsforlænges? Det er der ikke nogen stemmer i, men det er politikernes job at tage de beslutninger.«

Hun bakkes op af Line Staahlnacke, der arbejder som sygeplejerske på Aarhus Universitetshospital.

»Det virker ikke pålideligt eller troværdigt, når han siger, han arbejder for et trygt sundhedsvæsen. Vi har forsøgt at råbe op om, hvor skidt det står til, og det er han bevidst om. Han har haft mulighed for at prøve at fastholde og sikre kernemedarbejderne i sundhedsvæsnet, men lige nu ser vi et sundhedsvæsen, der ikke er særlig trygt for patienterne,« siger Line Staahlnacke.

Line Staahlnacke. Vis mere Line Staahlnacke.

Hos Foreningen af Danske Sygeplejersker glæder de sig over, at Anders Kühnau vil arbejde for et trygt sundhedsvæsen. Det er dog ikke, hvad de har set indtil nu.

»Det klinger hult, når han allerede sidder på posten, og netop ikke har formået at skabe et trygt sundhedsvæsen. Hverken vores kolleger i sundhedsvæsnet eller patienterne mener jo, det er trygt,« siger Nanna Süse, der er bestyrelsesmedlem i Foreningen af Danske Sygeplejersker.

De mener ikke, at han har haft nok gennemslagskraft til at slå igennem hverken som chefforhandler under strejken, eller til at fastholde og rekruttere medarbejdere som regionsrådsformand, som han ellers ville.

»Vi håber, at han rent faktisk gør noget ved det, såfremt han bliver genvalgt. Lige nu oplever vi som sygeplejersker, at det er varm luft og valgflæsk,« afslutter hun.

Kan du forstår kritikken af valgsloganet?

B.T Aarhus har forelagt Anders Kühnau kritikken. Til det svarer han:

»Først om fremmest har vi i Danmark et godt sundhedsvæsen, og det mener patienterne også, det viser vores tilfredshedsmålinger. Men jeg er enig i, der er pres på personalet, og vi har nogle personaleudfordringer, vi tager meget alvorligt.«

»Når jeg siger trygt sundhedsvæsen, så er det, fordi vi har mange initiativer for at gøre det bedre, som for eksempel kompetenceudvikling. Det er svært at i en kampagne at få det hele med.«

De oplever jo ikke, det har været et trygt sundhedsvæsen med dig i spidsen som Regionsrådsformand?

«Vi er i knæ, det vil jeg gerne bekræfte. Jeg kan godt forstå, de er kritiske og oplever så stort et pres, at det går udover trygheden. Det er jeg opmærksom på og forstår kritikken af. Der er en risiko for, vi ikke kan blive ved med at have et trygt sundhedsvæsen, og jeg vil meget gerne i dialog med sygeplejerskerne og sundhedspersonalet om svarene - jeg har ikke alle svar.«

De mener jo ikke, du som chefforhandler under strejken har formået at forhandle en aftale igennem, der giver et trygt sundhedsvæsen?

»Nu er det sådan set ikke mig, der sidder alene ved forhandlingsbordet, selvom jeg er chefforhandler. Jeg ville gerne have givet sygeplejerskerne højere løn, men modparten sagde nej. Det har ikke noget med forhandleren at gøre, men handler om, hvad der kan lade sig gøre. Jeg kan godt finde ud af at lave aftaler, jeg har lavet rigitg mange. Så kan man selvfølgelig kritisere mig for, det ikke gik igennem, og den kritik skal jeg tage imod, som den der står i spidsen.«

Har du tænkt dig at gøre noget anderledes i kommende valgperiode?

»Jeg tror, vi skal have en anden form for dialog, som jeg som leder gerne vil sætte mig i spidsen for. Det er nødvendigt at bruge mere tid på at tale om de problemer, vi har, det har vi ikke brugt nok energi på. Så er der noget, jeg kunne have gjort anderledes? Ja, det er der nok. Jeg kunne godt have ønsket, der havde været mere tid til at tale med hinanden på tværs af politikere og personale.«