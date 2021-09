Strejken var netop stoppet, da sygeplejerskerne fra Aarhus Universitetshospital igen stod klar med kampråb og protester – denne gang i protest mod regeringens indgreb i konflikten.

Det sluttede onsdag 1. september, og herefter fulgte arbejdsnedlæggelse i andre dele af landet.

Men nu tyder noget altså på, at Aarhus Kommunes sygeplejersker kommer på banen. Det skriver TV2 Østjylland.

Det skulle foregå i område syd i Aarhus Kommune mellem klokken 9 og 10.

Det gør de for at vise solidaritet med de sygeplejersker, der tidligere har nedlagt arbejdet.

Ved du noget om arbejdsnedlæggelsen tirsdag 7. september? Kontakt: Kaek@bt.dk.

I første omgang er de kommunalt ansatte sygeplejersker ikke i fare for at få en bøde for at nedlægge arbejdet.

Det er dem, der er ansat i danske regioner dog.

»De overenskomststridige arbejdsnedlæggelser er til stor gene for patienterne. Hvis de fortsætter, vil vi tage sagen til Arbejdsretten med henblik på at få de pågældende idømt en bod,« lyder det i en skriftlig udtalelse fra Danske Regioner.