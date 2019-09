Flere sygeplejersker skal på fuldtid, og der skal flere hænder på afdelingerne, mener Dansk Sygeplejeråd.

Regeringens plan om ansætte 1000 ekstra sygeplejersker frem mod 2021 er et vigtigt skridt til at sikre bedre forhold på landets sygehuse for både ansatte og patienter.

Sådan lyder det fra Dansk Sygeplejeråds formand, Grete Christensen.

- Det er den mest ambitiøse plan, vi har set fra politikerne indtil nu.

- Det vil være en rigtig god start. Det løser ikke alle problemer, men det at tage hånd om dem, der allerede er uddannet, er godt til at mindske det tomrum, vi ser ind i, fordi der vil mangle 6000 sygeplejersker i 2025, siger hun.

Statsminister Mette Frederiksen (S) fortæller til DR, at regeringen i de kommende finanslovsforhandlinger vil leve op til sit valgløfte og foreslå, at der næste år bliver afsat 300 millioner kroner til at ansætte 500 ekstra sygeplejersker.

Det skal i 2021 stige til 1000 sygeplejersker. Pengene skal findes ved at hæve prisen på en pakke cigaretter fra 40 til 50 kroner.

Grete Christensen kalder det en udfordring at finde så mange nye sygeplejersker i et fag, hvor ledigheden er meget lav. Hun mener, at der er en række håndtag at skrue på.

- Der står ikke 500 eller 1000 ledige sygeplejersker rundt omkring. Men der er mange nye på vej på uddannelserne, og der er også sygeplejersker, der ufrivilligt er på deltid, siger hun.

Derudover peger hun på, at man skal passe bedre på de sygeplejersker, der allerede er i sundhedsvæsenet, så de ikke forlader faget.

- Det kan man gøre ved at hæve normeringerne på de enkelte afdelinger.

- Der er for travlt i dag, og man presser for hårdt på med vagter på aftener, nat og weekender.

- Hvis man bliver flere på afdelingerne, deler man byrden med flere, og så bliver belastningen ikke så stor, siger hun.

På længere sigt skal der uddannes flere sygeplejersker, og færre skal falde fra uddannelsen, lyder det fra Grete Christensen.

/ritzau/