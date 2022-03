Jacob Mark har siden november sidste år været sygemeldt med alvorlig stress.

Men nu regner SF-politikeren med at vende tilbage til politik til sommer.

Det skriver han på Facebook.

30-årige Jacob Mark har været væk fra politik og Folketinget siden han i november 2021 sygemeldte sig med stress.

»I november meldte jeg mig syg, fordi jeg havde mistet det meste af synet på højre øje og en stor del af synet på venstre øje. Men også fordi jeg var udbrændt efter mange år, hvor jeg havde arbejdet for meget. Man kan åbenbart godt miste synet af at blive stresset,« skriver Jacob Mark i opslaget.

Jacob Mark skriver også, hvordan han mistede synet tilbage i november, hvor han fik at vide af sin læge, at han risikerede at miste synet permanent, hvis han ikke fik skruet ned for stressniveauet med det samme.

Opdateres...