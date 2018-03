Sygehusene skal løftes markant efter et årtis krise, siger regionernes afgående formand, Bent Hansen i opsang.

Aarhus. Regionerne har loyalt holdt sundhedsudgifterne nede under års økonomisk krise. Nu er det regeringens tur til med opsving og rekordhøj beskæftigelse at være loyal overfor et sundhedsvæsen, der ikke kan skæres længere ind til benet.

Det er afskedssalutten til regeringen og finansminister Kristian Jensen (V) fra Bent Hansen (S). Han stopper torsdag efter mange år som senest formand for Danske Regioner og tidligere amterne på regionernes generalforsamling i Aarhus.

-Vi har i otte år haft en årlig vækst på sundhedsområdet på én procent. Nu skal vi op på en årlig vækst på halvanden til to procent i en årrække, siger han til Ritzau.

Ifølge regionernes formand er det minimum for at holde trit med landene omkring os og borgernes forventninger.

-Det er ikke nok med årlige drypvise småmidler til ting, der lige er populære for tiden, siger han med henvisning til blandt andet satspuljemidlerne.

- Det er den daglige kernedrift, der er hårdt presset. Alle borgere uanset parti forventer, at de i den værst tænkelige situation også får den bedst mulige kvalitet. Men kvalitet koster penge. Det ved vestjyde og finansminister Kristian Jensen også godt, siger Bent Hansen.

Den nuværende vækst har givet råd til løft af blandt andet forsvar og politi. Men den skal også hjælpe et presset sundhedsvæsen, som ifølge Bent Hansen halter efter sammenlignelige lande i sundhedsudgifter.

- Vi har effektivt rationaliseret på sundhedsområdet de sidste ti år. Under krisen var vi dybt loyale mod den til enhver tid siddende regering.

- Nu kan vi ikke nå mere den vej. Vi kan ikke opnå kortere indlæggelsestider eller lægge flere patienter om til ambulant behandling, end vi har gjort, siger Bent Hansen.

Han kalder sit vækstkrav i højeste grad realistisk.

- Regeringen og Folketinget kan jo også se, at vi ikke kan presse mere ud af systemet og vores personale nu. Enhver, der kommer på et sygehus, kan se, at der i dag er for travlt.

Spørgsmål: Er det ikke lidt sent at komme med kravet nu, hvor du selv stopper som politiker efter medansvar for sundhedsøkonomien i en menneskealder?

- Jeg var loyal og tog sammen med de øvrige regionspolitikere de tunge beslutninger i krisetiderne. Nu hvor økonomien er klart bedre, forventer jeg den samme loyalitet fra regeringen, siger Bent Hansen.

/ritzau/