Løkke er blevet syg og deltager ikke i klimatopmødet, hvor skal skulle mødes med USA’s særlige klimaudsending.

Den danske udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen (M) aflyser sit besøg på klimatopmødet COP28 i Dubai på grund af sygdom.

Det oplyser Udenrigsministeriet til Ritzau lørdag.

- Udenrigsministeren er desværre ramt af en forbigående virusinfektion og er derfor forhindret i rejse til COP28 i Dubai, skriver ministeriet i en mail.

På klimatopmødet skulle Lars Løkke Rasmussen mandag have stået side om side med USA's særlige klimaudsending, John Kerry, til et arrangement, der handler om at rejse finansiering til omstilling af energisektoren. Det viser USA's kalender for COP28.

Inden ankomsten til Dubai var det planen, at udenrigsministeren besøgte Saudi-Arabien, men det er også blevet aflyst.

Mandag er temaet for COP28's oplæg finansiering af klimatiltag.

Omfordeling af penge mellem rige og fattige lande har sat dagsorden fra begyndelsen af klimatopmødet.

Ved åbningen torsdag blev indretningen af en ny fond for tab og skader som følge af klimaforandringer vedtaget.

Her skal velstående lande, der historisk har udledt meget, betale til de mindre velstående lande, der mærker klimaforandringerne hårdest uden at have forurenet i samme grad.

Danmark annoncerede et bidrag på 350 millioner kroner, hvoraf 175 millioner kroner skal gå direkte til fonden.

Det er et andet finansieringsprogram, som Lars Løkke Rasmussen og John Kerry skulle have talt om mandag.

Det er endnu uklart, om Danmark sender en anden repræsentant.

Også mål for vedvarende energi og energieffektivitet skal debatteres på vores klimatopmøde. Mange lande - herunder værtslandet - vil have et mål om at mængden af vedvarende energi skal tredobles frem mod 2030.

Indtil videre har 117 lande underskrevet en aftale om at tredoble mængden af vedvarende energi.

COP28-formanden, Sultan Al Jaber, opfordrer flere lande til at gå med i aftalen.

- Jeg beder venligst om, at alle parter kommer med om bord i denne aftale, så snart det er muligt. Dette kan og vil hjælpe med en overgang, hvor verden kommer til at formindske brugen af kul, lød det i en udtalelse fra formanden lørdag.

/ritzau/