Sydkoreas præsident skulle have besøgt Tyskland og Danmark i næste uge. Dansk besøg har ikke været annonceret.

Sydkoreas præsident, Yoon Suk-yeol, har udskudt et besøg i Danmark, der skulle have fundet sted i næste uge.

Det oplyser præsidentkontoret i Sydkorea ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Besøget i Danmark har ikke været officielt annonceret fra dansk side.

Men det har tidligere fremgået af Folketingets hjemmeside, at Yoon Suk-yeol skulle besøge Folketinget onsdag i næste uge. Her skulle han blandt andet møde Folketingets formand, Søren Gade (V).

Yoon Suk-yeol skulle også have besøgt Tyskland for at mødes med forbundskansler Olaf Scholz.

Udskydelsen sker efter "overvejelse af forskellige udfordringer" og efter "konsultationer med begge lande", skriver Reuters.

Det fremgår ikke, hvornår den sydkoreanske præsident nu planlægger at besøge Danmark.

Yoon Suk-yeol har været præsident i det asiatiske land siden 2022 og er valgt for en femårig periode.

Senest, Sydkoreas statsoverhoved var i Danmark, var i oktober 2018, hvor præsident Moon Jae-in blandt andet mødtes med daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) og også var i privat audiens hos dronning Margrethe.

Året efter blev 60-året for diplomatiske forbindelser mellem de to lande fejret ved at udpege 2019 som et fælles kulturår.

Relationer mellem Danmark og Sydkorea er den seneste tid også kommet i søgelyset, efter det er kommet frem, at danske adoptionsbureauer i 1970'erne og 1980'erne var vidende om, at sydkoreanske samarbejdspartnere kunne ændre identiteten på spædbørn.

I den periode blev omkring 9000 sydkoreanske børn bortadopteret til Danmark. Mellem 2015 og 2021 blev 33 børn adopteret til Danmark fra Sydkorea.

16. januar blev der helt stoppet for adoptioner fra udlandet til Danmark.

/ritzau/