Fase 3 af genåbningen begynder mandag. Det kan betyde godt nyt for svømmehaller, legelande og fitnesscentre.

Regeringen lægger op til, at alle indendørs idrætsfaciliteter, der ikke allerede er omfattet af genåbningsplanen, åbner 8. juni som en del af genåbningens fase 3.

Det kan eksempelvis betyde, at svømmehaller, legelande og fitnesscentre åbner fra på mandag.

Det fremgår af et udkast til en aftale udarbejdet af Kulturministeriet. Inden den yderligere genåbning bliver en realitet, skal detaljerne dog forhandles på plads i løbet af weekenden.

Det fremgår af udkastet, at regeringen ønsker at "genåbne alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller og træningscentre".

Alle indendørs træningsfaciliteter har været lukket siden marts, hvor dele af samfundet lukkede ned som konsekvens af coronaudbruddet.

I et brev fredag til partilederne, som flere medier er i besiddelse af, skrev statsminister Mette Frederiksen (S) blandt andet, at regeringen vil indlede forhandlinger med henblik på en politisk aftale senest 8. juni om netop indendørs idræts- og foreningsliv.

Ifølge Jyllands-Posten blev oplægget sendt ud fra Kulturministeriet til partierne fredag aften.

Det er idrætslivet selv, som skal udarbejde konkrete sundhedsmæssige retningslinjer, fremgår det af notatet.

Fredag kom det ligeledes frem, at regeringen vil hæve forsamlingsforbuddet til 50 personer fra 8. juni.

Planen er, at forsamlingsforbuddet skal hæves i tre etaper hen over sommeren. I første etape mandag bliver det hævet til 50 personer.

I anden etape 8. juli hæves det ifølge udspillet til 100 personer, og i tredje etape 8. august hæves det til 200 personer for arrangører omfattet af retningslinjer inden for de forskellige sektorer. For andre personer gælder grænsen på 100 stadig.

Lige nu er forsamlingsforbuddet på ti personer på grund af coronakrisen.

/ritzau/