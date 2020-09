'Hun er da knepbar', 'ikke noget at samle på', og 'her kan man ikke råbe store patter'.

Sådan lyder nogen af de kommentarer, Samira Nawa fra Radikale Venstre har fået på sociale medier, efter hun har kritiseret nuværende udenrigsminister Jeppe Kofod (S) for som 34-årig at have haft sex med en 15-årig.

Det oplyser hendes partifælle og tidligere udenrigsminister Martin Lidegaard (R) på Facebook tirsdag middag.

»Min gode kollega Samira Nawa var lige forbi mit kontor og vise nogle af de kommentarer, som hun har fået efter at have påpeget det åbenlyse: Sexisme, dumsmarte bemærkninger og egentlige overgreb lever stadig som en del af det politiske miljø,« skriver Martin Lidegaard på Facebook.

Her ses en af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede. Vis mere Her ses en af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede.

Han kalder kommentarerne til Samira Nawa for »latterlige«.

»Skulle man være i tvivl om, hvorvidt der er et problem, taler disse latterlige kommentarer for sig selv,« skriver Martin Lidegaard og tilføjer:

»Vi har alle – ikke mindst os mænd – et ansvar for at tage afstand og lægge alt dette endeligt bag os.«

I alt bringer Martin Lidegaard kommentarer til Samira Nawa fra i alt fire personer.

Her ses endnu en af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede. Vis mere Her ses endnu en af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede.

Og han nøjes ikke med at bringe kommentarerne.

Han bringer også navne samt profilbilleder på de fire personer.

Det er da også tydeligt, at dette skaber debat på Martin Lidegaards egen Facebook-profil.

»Skulle man overveje at tilsløre navnene på de personer, der har skrevet grimme sætninger, når man bringer dem videre til udskamning? Bare for at vise god stil her på de sociale medier,« lyder det i en kommentar til Martin Lidegaards opslag.

Og her er så tredje af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede. Vis mere Og her er så tredje af de fire kommentarer Samira Nawa, der er ligestillingsordfører for Radikale Venstre, har modtaget på Facebook, og som partifællen Martin Lidegaard nu henviser til. B.T. har modsat Martin Lidegaard valgt at sløre navn og billede.

En anden bruger skriver følgende:

»Er de kommentarer, du viser i dit opslag, politiske kollegaer, der er kommet med dem, eller tilfældige mennesker, der reagerer på din kollegas bagholdsangreb på udenrigsministeren? Hvis det er politiske kollegaer, så er der i sandhed et problem i den politiske verden og miljø.«

En tredje person har denne kommentar til Martin Lidegaards oplsag:

»Ikke for at tale problemet med de åndsforladte kommentarer, som Samira ser sig udsat for ned, men: Det er lidt for spin-agtigt at fokusere på dette issue, efter Samira Nawa på vegne af Radikale Venstre lige har bragt denne 12 år gamle og for længst afsluttede Kofod-sag op igen! Hvis han var så frygtelig og uduelig, kunne I jo stille et mistillidsvotum, men så vigtig er sagen jo tilsyneladende ikke for jer alligevel. Kan I blive enige med jer selv, eller går I bare efter lidt billig købt medietid?«

Debatten fortsætter altså med at rulle af sted.

»Jeg vil gerne slå fast, at seksuel chikane naturligvis er helt uacceptabelt. Også i dansk politik. Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger,« siger socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen, der er formand for Folketinget. Foto: Niels Christian Vilmann Vis mere »Jeg vil gerne slå fast, at seksuel chikane naturligvis er helt uacceptabelt. Også i dansk politik. Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger,« siger socialdemokratiets Henrik Dam Kristensen, der er formand for Folketinget. Foto: Niels Christian Vilmann

Og det tyder ikke på, at debatten om sexisme stopper foreløbigt.

Tværtimod.

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen (S), oplyser, at sexchikane i Folketinget nu undersøges til bunds.

»Jeg vil gerne slå fast, at seksuel chikane naturligvis er helt uacceptabelt. Også i dansk politik. Ingen kvinder i Folketinget skal acceptere sexistiske bemærkninger. Derfor har jeg besluttet at sætte emnet på dagsordenen, når Folketingets Præsidium holder møde på onsdag. Så kan vi tage en drøftelse af, hvordan vi kommer videre,« sagde Henrik Dam Kristensen mandag til B.T.