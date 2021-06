Natten til fredag lagde Radikale Venstres retsordfører, Kristian Hegaard, et screendump fra sin Facebook-side op, hvor flere personer havde skrevet voldsomme ting til ham.

Kristian Hegaard, som er det eneste medlem af Folketinget, der sidder i kørestol, blev gjort klart, at han burde støbes ind i beton, at han var en landsforræder, at han var »oplagt til gaskammeret«, og at hun skulle flytte til »Abefrika« og ædes af gribbe ude i ørkenen.

B.T. har ringet til Christian Simonsen og Brian Hansen, som er to af de personer, der havde skrevet til Kristian Hegaard. Du kan høre begge interviews i fuld længde nederst i artiklen.

Christian Simonsen fra Hjørring havde skrevet, at Hegaard var en landsforræder, og spurgt, om han skulle støbes ind i beton.

Kristian Hegaard, retsordfører i Radikale Venstre, oplever ofte at der bliver skrevet voldsomme ting om ham på de sociale medier. Natten til fredag lagde han nogle eksempler op på Twitter.

»Jamen, det er fordi, han er en af de største landsforrædere, som vi har i Danmark,« siger Christian Simonsen, da B.T. spørger, hvorfor han skrev, som han gjorde.

Hvorfor er han en landsforræder?

»Jamen, hans politiske holdninger med indvandrere og alt muligt, altså. Han vil bare have flere og flere ind, ikke også? Lad os nu bare være danskere,« siger han og fortsætter:

»Han (Kristian Hegaard, red.) fatter jo ingenting. Han er fuldstændig hjernelam, den mand. Det er i orden, at han sidder i rullestol, det kan han ikke gøre ved. Det er mere alt det lort, han kommer med,« siger Christian Simonsen.

Christian Simonsen har skrevet til Kristian Hegaard og spurgt hvad han siger til at bliver støbt ind i beton.

Han siger, at han »ikke mente noget med det«, da han skrev, at Hegaard skulle støbes ind i beton.

»Det er ikke sådan noget, som man mener noget med. Men man må godt lige tænke sig lidt om. Han kommer jo med meget værre udtalelser end dem, som jeg kommer med.«

Du synes, han kommer med værre udtalelser end »Hvad siger du til at blive støbt ned i beton, din landsforræder«?

»Jamen, det gør han jo med alt det, han kommer med.«

Hvad er det han siger, for eksempel?

»Han vil lukke flere og flere indvandrere ind, ikke også? Og hvem fanden skal betale? Vil du betale for det? Jeg vil i hvert fald ikke, nej.«

Brian Hansen fra Ringkøbing – som kalder sig Brian Littlefoot på sin Facebook-profil – forklarer, at han skrev, som han gjorde, fordi han er »træt af alt det, politikere som Kristian Hegaard render og laver«.

»De vil ikke Danmark det godt. Jeg skriver sgu mange ting,« siger han.

Brian Hansen - som kalder sig Littlefoot på Facebook - mener Kristian Hegaard skal tage ned til »Abefrika«

Mener du, at Kristian Hegaard skal smides ud i ørkenen og spises af gribbe?

»Det ved jeg ikke. For min skyld kan han sgu forsvinde herfra. Det rager mig en skid,« siger Brian Hansen, som dog lidt senere i interviewet erkender, at han nok gik over stregen.

»Jamen, det har jeg da nok gjort. Det sker sgu tit, så tager det ene ord lige det andet, når jeg går i gang,« siger han.

Han forklarer, at han flere gange har fået 30 dages karantæne fra Facebook for sine kommentarer.

Kristian Hegaard blev valgt til Folketinget for Radikale Venstre i 2019. Han er en af de politikere, som ofte er genstand for den hårde tone på de sociale medier.

»Jeg tror, mange har oplevet at få sådan en karantæne. Men man må da skrive, som man vil. Det er da et frit land,« siger han.

Tror du, at det gør en eller anden konkret forskel, at du skriver, at Kristian Hegaard skal ædes af gribbe?

»Det ved jeg ikke. Jeg får da mange likes. Ligesom jeg får mange sure smileys, om du vil.«

Men gør det en forskel sådan rent politisk?

»Jeg ville da ønske, at jeg gjorde en forskel. Jeg ville ønske, at nogen ville vågne lidt op, så vi ikke bare forærer vores smukke land væk,« siger Brian Hansen.

Er tonen på de sociale medier for grov?

»Hmm. Nej, jeg vil nok sige nej. Men jeg har da noget imod, hvis børn er hårde ved hinanden. Det kan jo få fatale konsekvenser. Men voksne mennesker må sige fra og til. Børn er mere sårbare.«

Hvad siger du til dine børn, hvis de talte sådan til deres klassekammerater, lærere eller offentlige personer?

Kommer du nogensinde til at skrive noget på sociale medier, som du bagefter tænker var over stregen?

»Det kommer min søn i hvert fald ikke til.«

Hvorfor ikke?

»Fordi han har også en mor, haha. Jeg har selv sagt, at han ikke skal like mine ting. Det er der ingen grund til. Men han kan jo læse de ting, som jeg skriver.«

Hvad ville du sige til ham, hvis han havde skrevet sådan noget her til andre?

»Ja … Den er svær, den her. Det ved du også godt.«

Det er derfor, jeg spørger.

»Så ville jeg sige til ham, at det ikke er i orden at skrive sådan til folk,« siger Brian Hansen.

Kristian Hegaard forstår ikke, at man kan finde på at skrive til et andet menneske, at de bør støbes ind i beton. Heller ikke selvom man er uenig politisk.

»Det er en handling, som ville medføre døden. Det er modbydeligt at skrive sådan til folk. Så nej, det forstår jeg slet ikke,« siger han.

»Jeg kan ikke forestille mig, at der er ret mange, som mener, at det er den måde, som vi skal tale til hinanden på,« siger han.

Kristian Hegaard vil dog gerne drikke en kop kaffe med både Brian Hansen og Christian Simonsen om deres meningsforskelle.

»Hvis de kommer forbi København, så afsætter jeg gerne tid til en samtale med dem,« siger han.

Her kan du høre hele interviewet med Brian Hansen, som skrev, at Kristian Hegaard skulle »smides ud i ørkenen til gribbene«. Husk lyd.

Her kan du høre hele interviewet med Christian Simonsen, som spurgte, om Kristian Hegaard skulle støbes ind i beton, og kaldte ham landsforræder. Husk lyd.