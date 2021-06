Nye Borgerlige har ekskluderet to medlemmer, som i sidste uge skrev voldsomme beskeder på Facebook, der var rettet mod Radikale Venstres retsordfører Kristian Hegaard. Det bekræfter partiets næstformand Peter Seier Christensen overfor B.T.

»Personer som udtaler sig på den her måde har intet at gøre i Nye Borgerlige. De deler ikke vores værdier. Derfor har vi vendt sagen i forretningsudvalget, hvilket gik meget hurtigt. Herefter blev de pågældende ekskluderet,« siger Peter Seier Christensen.

B.T. ringede i sidste uge til de to nu ekskluderede personer – Brian Hansen og Christian Simonsen – og spurgte hvorfor de havde skrevet kommentarerne til Kristian Hegaard.

Brian Hansen, som kalder sig Brian Littlefoot på Facebook, skrev blandt andet, at Hegaard skulle flytte til »Abefrika« og »smides ud i ørkenen, så gribbene kunne klare resten«.

Christian Simonsen skrev »Hvad siger du til at blive støbt ind i beton, din landsforræder,« til Kristian Hegaard.

De to personer skriver selv på Facebook, at de nu er ekskluderet af Nye Borgerlige. B.T. var ikke bekendt med, at de to personer var medlem af Nye Borgerlige, da de blev interviewet.

Da B.T. ringede til Christian Simonsen, der havde kaldt Kristian Hegaard en landsforræder, stod han ved sine ord.

»Jamen, det er fordi, han er en af de største landsforrædere, som vi har i Danmark,« sagde Christian Simonsen.

På overarbejde i kommentarsporet på min Facebook-side, når der skrives om kvoteflygtninge. Der bliver uddelt en del røde kort her til aften. #dkpol pic.twitter.com/W9xoYMMoIT — Kristian Hegaard (@KHegaard) June 24, 2021

Christian Simonsen forklarede, at han »ikke mente noget med det,« da han skrev, at Hegaard skulle støbes ind i beton.

»Det er ikke sådan noget, som man mener noget med. Men man må godt lige tænke sig lidt om. Han kommer jo med meget værre udtalelser end dem, som jeg kommer med.«

Du synes, han kommer med værre udtalelser end »Hvad siger du til at blive støbt ned i beton, din landsforræder«?

»Jamen, det gør han jo med alt det, han kommer med,« sagde Christian Simonsen.

Brian Hansen forklarede, at han flere gange har fået karantæne fra Facebook på grund af sine kommentarer. Han mente dog, at han nok var gået over stregen, da han skrev at Hegaard »skulle smides ud til gribbene« og flytte til »Abefrika«.

»Jamen, det har jeg da nok gjort. Det sker sgu tit, så tager det ene ord lige det andet, når jeg går i gang,« sagde han.

B.T har kontaktet både Brian Hansen og Christian Simonsen, som ingen kommentarer har til, at de ifølge deres udsagn på Facebook er blevet ekskluderet af Nye Borgerlige.

Peter Seier Christensen forklarer, at Nye Borgerlige i partiets levetid har ekskluderet under 100 medlemmer. Derfor betragter han det som en alvorlig sag.

»Vi er kede af det, når det er nødvendigt at ekskludere medlemmer af partiet. Men når folk siger sådan nogle ting, som det er sket her, så er det nødvendigt. Det siger sig selv,« siger han.

Nye Borgerlige har oplevet en stærkt forøget opbakning i meningsmålingerne, men også en tilstrømning af nye medlemmer. Partiet har nu rundet 17.000 medlemmer, hvilket kun overgås af Venstre og Socialdemokratiet.

Her kan du høre hele interviewet med Christian Simonsen, som spurgte, om Kristian Hegaard skulle støbes ind i beton, og kaldte ham landsforræder. Husk lyd.

Her kan du høre hele interviewet med Brian Hansen, som skrev, at Kristian Hegaard skulle »smides ud i ørkenen til gribbene«. Husk lyd.