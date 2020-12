Vi danskere må ikke have det for sjovt.

I hvert fald ikke i broderlandet Sverige.

Det sagde den svenske udenrigsminister, Ann Linde, tidligere tirsdag, da hun var i studiet på TV4.

»Vi har lukket grænsen, for at danskerne ikke skal kunne tage over som turister og have det sjovt,« sagde hun i programmet Nyhedsmorgon.

De fleste - både i Sverige og Danmark - har ellers nok formentlig antaget, at den svenske regerings beslutning om at lukke totalt ned for indrejsende fra Danmark og det samme for fly fra Storbritannien er begrundet i den frygtede og særligt smitsomme corona-mutation, der hærger særligt i London-området.

Og som også for uger tilbage er blevet konstateret i foreløbig 10 tilfælde i Danmark.

Men nedlukningen mod Danmark skyldes altså, at vi ikke må gå rundt i gaderne og shoppe og have det sjovt i Malmø og i andre svenske købstader, må man forstå på udenrigsminister Ann Linde.

Hun begrunder det nærmere med, at når den danske regering har valgt at lukke alle indkøbscentre i Danmark, så er det ikke rimeligt, at man lokalt i Skåne, hvor der stadig er åbent i butikscentrene, skal have danskere på shopping-besøg.

Efter den svenske regering mandag meddelte, at den havde besluttet at lukke hermetisk ned for indrejse fra Danmark, gik der ikke mange timer, før varslet blev effektueret.

Ifølge Kvällsposten blev 30 personer, som forsøgte indrejse fra Danmark, afvist af svensk politi og sendt tilbage over Øresund natten til tirsdag og tidligt tirsdag morgen.

20 af de afviste blev standset i en kontrolpost ved Lernacken uden for Malmø, mens de øvrige 10 blev sendt retur mod Danmark fra Helsingborg, beretter avisen.

Sveriges grænselukning til Danmark gælder i en måned og trådte i kraft natten til tirsdag.

Det betyder, at også hurtigfærgen mellem Ystad og Rønne er taget ud af sejlplanen, og at rejsende til og fra Bornholm derfor kun kan benytte fly eller færgen til Køge.

Både Bornholmslinjen på vandet og flyselskabet DAT har af samme grund indsat ekstra afgange, oplyser de.