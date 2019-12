EU-systemet mener ikke, det er realistisk at sagsbehandle flygtninge og migranter i tredjelande uden for EU.

EU's nye flygtningekommissær Ylva Johansson afviser en central del af et dansk forslag til et nyt asylsystem i Europa.

Det siger hun mandag under et besøg hos integrations- og udlændingeminister Mattias Tesfaye (S).

Regeringen vil gerne flytte sagsbehandlingen uden for Europa i form af modtagecentre i tredjelande, men det afviser hun.

- Jeg synes ikke, det er en realistisk idé. Vi har behov for at styre migrationen. Det haster, vi har brug for en ny pagt, der kan accepteres af alle medlemslandene, siger hun.

Foruden EU har både Frankrig og Tyskland udtrykt sig kritisk over for den danske model, som dermed kan synes at være umulig at gennemføre.

Men integrationsminister Mattias Tesfaye er positivt indstillet trods den kontante afvisning.

- Jeg ser det som om, at glasset er halvt fuldt, og at det er et skridt på vej i den rigtige retning. Vi er ikke enige med alle, vi taler med, men jeg er mere enig med folk end for to-tre år siden.

- Vi er ikke i stand til at etablere et asylsystem med de nuværende regler, som sikrer sikkerhed i Europa, kontrolleret migration og hjælper de mennesker, der har mest brug for det, siger han.

Han anerkender, at der er mange praktiske og politiske udfordringer, men vil kæmpe videre.

Kommissæren skal stå for at udarbejde en ny asyl- og migrationspagt. Hun vil først holde møde med alle medlemslandene, før hun vil komme med et forslag.

Hun vil ikke komme ind på en tidslinje for sit forslag, men understreger, at det haster. I slutningen af januar regner hun med at have gennemført samtaler med alle medlemslandene.

- Min plan er at være pragmatisk og lytte til medlemslandene. Vi skal finde et kompromis, der kan accepteres af alle medlemslandene.

- At beskytte vores ydre grænse er en vigtig del af det, og vi skal være mere effektive i forhold til hjemsendelser, siger hun.

