Ny svensk skat har sat gang i en debat om klima og afgifter. Regeringen har ikke forstået alvoren, siger SF.

København. Når vi tager solhatten på og springer ind i en flyver på vej mod varmere himmelstrøg, sætter turen et aftryk på klimaet.

Den store CO2-udledning fra flybranchen har fået Sverige til at indføre en ny skat. Fra 1. april skal luftfartsselskaberne betale enten 60, 250 eller 400 svenske kroner per passager, alt efter hvor lang flyveturen er.

Målet er ifølge den svenske klimaminister, Isabella Lövin, at begrænse forurening fra flytrafik.

Men man skal ikke vente en lignende ordning i Danmark. Økonomi- og indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille (LA) lader mandag forstå, at han synes, flyskatten er helt skæv.

- Flyskatter. Sådan kan den globale overklasse flyve videre med god samvittighed, mens folk med små indtægter kan rejse mindre eller blive hjemme. Ikke med min stemme, skriver han på Twitter.

Lisbeth Bech Poulsen, erhvervs- og økonomiordfører i SF, mener derimod, at en skat på flyrejser er et godt sted at starte, hvis man vil bremse CO2-udledningen.

- Det er virkelig nu, man skal sætte ind.

- Det er svært, når regeringen ikke er mere ambitiøs, fordi det er, som om de ikke har forstået alvoren, siger hun.

Også i Norge har man flyskat. Det blev vedtaget i 2016, og her betaler selskaberne en fast takst på 83 norske kroner per passager.

Rasmus Nordqvist, klimaordfører i Alternativet, håber, at flere danske partier fremover følger vores nordiske naboers eksempler.

- Afgifter er en måde at regulere adfærd på. Det er blevet billigt at flyve, og det gør, at folk flyver enormt meget. Det er et stort problem.

- Vi har ikke flertal for en ændring nu, men jeg er ikke i tvivl om, at det kommer i fremtiden, siger han.

I juni 2017 fremlagde transportminister Ole Birk Olesen (LA) og erhvervs- og vækstminister Brian Mikkelsen (K) en luftfartsstrategi. I den forbindelse tog de afstand fra både den norske og den nye svenske flyskat.

Det skyldes, at skatterne svækker konkurrenceevnen for dansk luftfart, skrev regeringen i luftfartsstrategien.

