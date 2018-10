De nuværende tilstande i Danmark er ‘uhørt skræmmende’.

Sådan lyder bredsiden fra Gudrun Schyman, feminist og stifter af det svenske parti Feministisk Initiativ i et interview med Politiken.

Hun mener, at Danmark på bare 15 år er gået fra at være en moderne og åben Skandinavisk stat til nu at være det stik modsatte.

»Lukkede grænser. Tydelige markeringer på områder, der gør, at folk ikke føler sig velkomne. Et parallelt retssystem, der vil give folk forskellige straffe, efter hvor de bor,« siger hun og uddyber:

Gudrun Schyman kalder nedskæringerne i DR for et eksempel på, at populistiske partier forsøger at stække demokratiet i hele Europa. Foto: MAJA SUSLIN Vis mere Gudrun Schyman kalder nedskæringerne i DR for et eksempel på, at populistiske partier forsøger at stække demokratiet i hele Europa. Foto: MAJA SUSLIN

»Og nu jeres public service-indskrænkninger. Det er jo ikke klogt! Der må være demonstrationer på gaderne?«

Hun undrer sig over, at danskerne ikke er gået på gaderne i protest over nedskæringerne i DR, som, mener hun, er et godt eksempel på, hvordan populistiske kræfter i hele Europa forsøger at indskrænke demokratiet.

Og det er ikke kun tilstandene i Danmark, der får tæsk af den 70-årige politiker.

Også EU's flygtningepolitik skræmmer Gudrun Schyman.

Hun mener, at EU i stigende grad udelukkende har fokus på at holde flygtningen ude - og at den nuværende periode i europæisk historie vil blive set tilbage på som 'skammens tidsalder'.