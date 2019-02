Curt Sørensen, der var socialdemokratisk borgmester i Svendborg fra 2010 til 2014, har fået nok. Han har nu meldt sig ud af partiet.

'Partiets støtte til den ene udlændingestramning efter den anden er uudholdelig for mig. Jeg vil ikke stå på mål for partiets politik på det område. Så nu ved I det,' skriver han i en opdatering på Facebook.

Selve udmeldelsen skete faktisk i begyndelsen af 2018, skriver han videre i opslaget - hvor han også slår fast, at han fortsat støtter partiet lokalt samt den siddende borgmester Bo Hansen (S).

'Det er gode folk,' skriver han.

Jeg bliver jo rigtig ofte spurgt af folk, hvordan jeg kan forsvare de her stramninger, og om jeg virkelig mener sådan. Og der siger jeg jo, at det gør jeg ikke. Curt Sørensen, tidligere borgmester i Svendborg, tidligere medlem af Socialdemokratiet

Meldingen har fået folketingsmedlemmet Dorthe Ullemose (DF), der er valgt på Fyn, på banen.

'Man må forstå at alle os der ønsker at være herre i eget hus og som ikke ønsker en fri indvandring - IKKE er “ordentlige” mennesker. En uanstændig melding at komme med som tidligere borgmester,' skriver hun i et længere indlæg.

Selv forklarer Curt Sørensen sig i et interview med Fyns Amts Avis:

»Jeg bliver jo rigtig ofte spurgt af folk, hvordan jeg kan forsvare de her stramninger, og om jeg virkelig mener sådan. Og der siger jeg jo, at det gør jeg ikke, og jeg skriver det også i debattråde med folketingspolitikere, der så siger til mig, hvorfor jeg ikke holder det inden døre,« siger han.

Man skal ikke længere tilbage end et døgns tid for at finde et eksempel på, at Curt Sørensen går direkte i clinch med en nu tidligere partifælle.

Retsordfører Trine Bramsen sagde 1. februar til Ritzau, at en samlet rød blok vil droppe besparelserne på uddannelse. Curt Sørensen delte artiklen.

Han savner, at Trine Bramsen interesserede sig for sagen fra Nyborg Gymnasium, hvor rektoren har slået dørene op for fem somaliske børn, der er blevet smidt ud af deres kommunale folkeskole, fordi de har mistet deres opholdstilladelse.

'Jeg har meget mere brug for, at du mener noget om børnene i Nyborg. Du er valgt på Fyn og er i øvrigt retsordfører.'