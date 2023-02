Lyt til artiklen

Svarene fra ministrene var ikke gode nok ved onsdagens samråd i Beskæftigelsesudvalget på Christiansborg, mener Enhedslisten.

Derfor indkalder partiet til et nyt samråd i Beskæftigelsesudvalget.

Partiet på venstrefløjen mener ikke, at beskæftigelsesminister Ane Halsboe-Jørgensen (S) eller finansminister Nikolaj Wammen (S) svarede tilstrækkeligt på de udfordringer, Enhedslisten ser ved afskaffelsen af store bededag.

Ved onsdagens samråd ønskede ministrene nemlig ikke at kommentere overenskomstforhandlingerne.

»Vi har flere ting, vi vil spørge om, som vi ikke fik svar på,« siger Victoria Velásquez (EL) om indkaldelsen til det nye samråd i Beskæftigelsesministeriet.

Nogle af de ting, Enhedslisten ikke mener, at de fik svar på, var, hvorfor regeringen ønsker at fjerne en helligdag for at skaffe tre milliarder kroner, når selvsamme regering ønsker at give skattelettelser for samlet set fem milliarder kroner.

Samtidig undrer Enhedslisten sig over, hvor de helligdagstillæg, som de offentligt ansatte, der i forvejen arbejder på store bededag, nu ryger hen.

»Det vi er vidne til, er magtfuldkommenhed,« afslutter Victoria Velásquez.

Det er endnu ikke fastlagt, hvornår det nye samråd afvikles.