Den amerikanske præsident, Donald Trump, rejste 10 gange så langt. Men alligevel tog det det fem gange så lang tid for den nordkoreanske leder, Kim Jong-un, at nå frem til onsdagens topmøde i Hanoi, Vietnam.

Mens Trump blot gik om bord på Air Force One hjemme i Washington D.C. og herefter fløj nonstop til Vietnam, måtte Kim Jong-un af sikkerhedsårsager tage toget. Og det tog ikke mindre end 70 timer.

Nu er begge ledere vel ankommet til Hanoi, hvor mere end 5.000 lokale soldater og politifolk samt et ukendt antal Secret Sevice-ansatte sørger for sikkerheden. Og forventningerne til Donald Trumps og Kim Jong-uns andet topmøde er tårnhøje.

I luften. Her ankommer Donald Trump til Vietnam. Foto: LEAH MILLIS - Reuters Vis mere I luften. Her ankommer Donald Trump til Vietnam. Foto: LEAH MILLIS - Reuters

»Normalt foreligger 99 procent af resultatet til denne slags topmøder på forhånd. Normalt har eksperter og rådgivere forhandlet i månedsvis. Og mødet er blot en slags formalitet. Men når vi taler om Trump og Kim Jong-un, så er alting anderledes. Og det kan på mange måder blive som at sælge sommerhuse i Tjernobyl.«

Sådan siger Miha Hribernik, der arbejder for Verisk Maplecroft, et firma, der specialiserer sig i analyse af internationale investeringer, til avisen USA Today.

Ved det første amerikansk-nordkoreanske topmøde, der sidste år fandt sted i Singapore, lovede Donald Trump 'total nedlægning af det nordkoreanske atomvåbenprogram', og efter hjemkomsten sagde præsidenten, at Nordkorea ikke længere udgjorde en trusel imod naboer som Japan og Sydkorea.

Til lands. Det tog Kim Jong-un 70 timer at køre i tog fra Pyongyang til Hanoi, Vietnam. Foto: NHAC NGUYEN - AFP Vis mere Til lands. Det tog Kim Jong-un 70 timer at køre i tog fra Pyongyang til Hanoi, Vietnam. Foto: NHAC NGUYEN - AFP

Dette har ifølge avisen New York Times siden vist sig at være en sandhed med modifikationer.

Derfor satser præsident Trump angiveligt denne gang blot på at stoppe Nordkoreas missiltest-progrom.

Men til gengæld skorter præsidenten ikke på lyse spådomme for Kim Jong-un og hans kommunistiske nation.

»De ligger perfekt der midt imellem Kina og Sydkorea. De har fantastiske strandområder, der passer utroligt godt til luksushoteller og luksuslejligheder. Hvis kortene bliver spillet korrekt, kan Nordkorea blive en økonomisk supermagt.«

Sådan sagde Donald Trump for nylig i et interview med tv-stationen Fox News.

Men det er ifølge Miha Hribernik og Verisk Maplecroft ikke i overensstemmelse med deres resultat af en splinterny undersøgelse.

Donald Trump og Kim Jong-un har et nært forhold. Men ikke så nært. Her er det således to 'impersonators', der lever af at ligne hhv. Jong-un og Trump. Foto: Jorge Silva - Reuters Vis mere Donald Trump og Kim Jong-un har et nært forhold. Men ikke så nært. Her er det således to 'impersonators', der lever af at ligne hhv. Jong-un og Trump. Foto: Jorge Silva - Reuters

»Vi undersøgte 200 forkellige nationers økonomiske potentiale. Og Nordkorea ligger helt nede i bunden. Kim Jong-un har ingen interesse i at styrke sin befolknings økonomiske muligheder. Og Nordkorea er enhver international investors værste mareridt. Risikoen for tab er uhørt høj. Før Nordkorea ville vores firma anbefale investering i lande som Syrien og Yemen,« siger Miha Hribernik til USA Today.

Før mødet er der ifølge CNN også tvivl om, hvad 'et atomfrit Nordkorea egentlig betyder'. Og da USA's udenrigsminister, Michael Pompeo, mandag blev spurgt, hvad planen var, svarede han undvigende:

»Forholdet imellem præsident Trump og Kim Jong-un er ualmindeligt godt. Ingen præsident før Donald Trump har formået at komme så tæt på den nordkoreanske ledelse. Og han går ind til topmødet med stort håb på fremtiden.«

Topmødet strækker sig over onsdag og torsdag. Herefter går Trump om bord på Air Force One, og Kim Jong-un tager toget hjem til Pyongyang, Nordkorea.