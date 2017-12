Den kendte debattør, tidligere tv-vært og forfatter Suzanne Bjerrehuus er blevet blokeret af Facebook for at skrive, at overfaldsvoldtægter er blevet Sveriges nye nationalsport.

»Jeg er fuldstændig målløs,« siger hun, da BT fanger hende på telefonen lørdag eftermiddag.

Fredag lavede hun den opdatering, der bliver hendes sidste i år, hvor hun skriver om voldtægter i Sverige og sammenligner landet med det sydlige Mexico. Der bliver blandt andet skudt 4-5 gange oftere i Sverige end i Tyskland og Norge, og i 2017 var der en skudepisode om dagen.

'Det bliver bare ved og ved: Svenskerne burde tage oprøret med de politikere, som har ødelagt Sverige,' slutter hun opdateringen, der ifølge Facebook er en overtrædelse af netværkets fællesskabsregler. De slår fast, at 'hadefulde udtalelser', som angriber folk direkte på baggrund af eksempelvis race, etnisk tilhørsforhold og national oprindelse bliver fjernet.

Spørgsmålet er så, om det er hadefuldt at opfordre svenske vælgere til at gøre op med visse politikere. Det afviser Suzanne Bjerrehus.

»Jeg ser det sådan, at Facebook prøver at få opmærksomheden væk fra selve debatten. Man burde lægge grænsen ved ytringer, der er strafbare. Det er selvfølgelig ikke i orden at opfordre til vold og oprør, men min side er altså et ordentligt debatforum,« siger hun og langer ud efter den tyske forbundskansler Angela Merkel og Facebooks grundlægger og direktør, Mark Zuckerberg, der mødtes sidste år og blev enige om, at hadefuld tale ikke hører hjemme på Facebook.

»Jeg synes efterhånden, at Facebook er blevet en uhyggelig stor magtfaktor, som politikerne burde regulere noget mere. Nærmest et monopol. Det burde være en sag for EU, men det er det jo ikke, fordi EU går Sveriges og Tysklands ærinde her. Det er så skammeligt,« siger Suzanne Bjerrehuus, der definerer sig selv som islamkritiker.

Formanden for Nye Borgerlige, Pernille Vermund, har også oplevet at blive blokeret af Facebook. Det skete blandt andet, da hun i sommer skrev, at hun har taterblod i årerne. Hun ryster på hovedet over Facebook.

»Suzanne Bjerrehuus skriver sådan set bare, hvordan situationen er. Men virkeligheden i Sverige er åbenbart blevet for voldsom for Facebook,« siger hun, der overvejede at dele Bjerrehuus' opdatering - men besindede sig.

»På den ene side skal man tage kampen, men på den anden side kan Facebook jo gøre, som Facebook vil. Det er et privat medie, og politikerne skal ikke blande sig i private medier,« siger hun.

Derfor mener Pernille Vermund heller ikke, at Angela Merkel og dermed EU skulle have bedt Facebook rydde ud i den hadske tale.

»Virkeligheden i Sverige er for brutal for Facebook. Spørgsmålet er jo, hvilken virkelighed, der fremover bliver censureret.«

Folketingets formand Pia Kjærsgaard (DF) har selv været blokeret - og kalder blokeringen af Suzanne Bjerrehuus for 'noget værre pjat'.

»Det virker som om, det er noget, der sker pr. automatik.«

Hun mener, det er svært at gribe ind over for Facebook politisk.

»Jeg kan ikke se, hvordan det skulle lade sig gøre. Jeg tror, det bedste, Suzanne Bjerrehuus og andre kan gøre er at stå frem, for Facebook bliver altid lidt forskrækkede over den negative medieomtale.«

BT har forsøgt at få en kommentar til blokeringen af Suzanne Bjerrehus fra Facebook, men det har ikke været muligt.