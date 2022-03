Et fald ned ad trappen som højgravid resulterede i et piskesmæld og 24 års kronisk migræne for Susanne Bjerre Vinde.

Hun er blandt de knap 200.000 danskere, der lider af den kroniske sygdom.

Som tiden gik efter faldet, udviklede smerterne sig hos Susanne, så hun begyndte at lide af Horton-hovedpine, som er kraftige anfald, hvor smerterne som regel sidder bag øjnene. Siden faldet på trappen har Susanne haft hovedpine cirka 20 gange om måneden.

»Jeg har bare spist en masse piller og har nærmest været helt færdig tre til fem dage om ugen,« siger Susanne Bjerre Vinde.

Omkring 650.000 danskere lider af migræne. For at den kan defineres som kronisk, skal man have minimum 15 dage om måneden med hovedpine og otte dage om måneden med migræne.

Men efter 24 år med piller og mislykkede behandlinger fandt Susanne pludselig et mirakelmiddel – botox.

Hun begyndte at få injektioner med midlet, der ellers mest er kendt som et middel mod rynker i skønhedsbehandlinger, i september 2018 på Smerte- og hovedpineklinikken i Aarhus. Siden da har hun mere eller mindre ikke haft migræne eller Horton-hovedpine.

»Efter jeg begyndte at få botoxbehandlingen, er mit liv vendt på en tallerken. Jeg ligger ikke inde i min seng for nedrullede gardiner mere. Det er simpelthen forsvundet,« siger Susanne Bjerre Vinde.

Susanne Bjerre Vinde er gået glip af utallige mærkedage gennem de 24 år. Fødselsdage, fester og arrangementer med sine to børn.

Susanne Bjerre Vind bor i Frederikshavn og er 60 år gammel. Foto: Privat. Vis mere Susanne Bjerre Vind bor i Frederikshavn og er 60 år gammel. Foto: Privat.

»Jeg har ikke kunnet gøre det, som mange andre mødre kan, fordi jeg ofte har haft hovedpine op til fem gange om ugen,« siger Susanne Bjerre Vinde og tilføjer.

»Jeg har jo fået mit liv tilbage. Jeg havde jo ikke et liv før botoxbehandlingen.«

Under en botoxbehandling gives der små 31 stik efter et fast mønster, og behandlingen gives hver tredje-fjerde måned. Botox virker efter en til seks dage, og effekten varer ved i cirka to til fire måneder. Svære bivirkninger er sjældne. Oftest er man øm ved indstiksstedet og slaphed i de muskler, der er stukket i.

Men det er ikke en nem sag at få sat gang i botoxbehandlingen.

Foruden at den skal være kronisk, så skal man have forsøgt sig med tre forskellige former for forebyggende medicinsk behandling, som ikke har haft effekt, før man kan tilbydes behandling med botox.

Susanne Bjerre Vinde ønsker, at reglerne for den forebyggende behandling med botox skal lempes.

Sundhedsstyrelsens tal på området fra 2015 viser, at migræne årligt er årsag til 73 nytilkendte førtidspensionister, og at det årligt koster 1,2 milliarder kroner i tabt produktion. Migræne står for 14 procent af sygemeldingerne i Danmark. Årligt koster det 420 millioner kroner for migrænebehandling.

Frustrationen over den snævre adgang til den effektive behandling frustrerer også Maren Østergaard Eriksen, næstformand hos Migræne- og hovedpineforeningen.

Hun oplever, at mange patienter ligger lige under de grænseværdier, som kvalificerer dem til at få den forebyggende botoxbehandling.

»Det vil jo sige, at der er mange, som skal hive en arbejdsuge ud af kalenderen. Det tror jeg, vi ville være mange, som ville være trætte af, hvis vi skulle det,« siger Maren Østergaard Eriksen.

Hun understreger samtidig, at migrænepatienter er forskellige, og at det derfor ikke er givet, at botox hjælper på alle migrænepatienter. Men hun mener stadig, at »flest muligt skal tilbydes den her behandling, hvis anden behandling i forhold til retningslinjerne ikke virker«.

Og at behandlingen – der tilsyneladende viser god effekt – er så svær at få, undrer De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

»Nu er jeg jo ikke læge, men jeg synes, det lyder voldsomt med de krav, der er. Det giver anledning til at spørge sundhedsministeren (Magnus Heunicke, red.), hvordan man ser på det i ministeriet, og om Sundhedsstyrelsen vil redegøre for de retningslinjer,« siger Per Larsen, der nu vil tage sagen videre.