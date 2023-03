Lyt til artiklen

Sagaen om et arrangement på Frederiksberg Bibliotek med dragshow for børn får nu tilføjet endnu et kapitel.

Mens Dansk Folkeparti-politikerne Finn Rudaizky og Mikkel Bjørn begge har kritiseret arrangementet i stærke vendinger og blandt andet sagt, at de ikke mener, at mænd i drag-udklædning bør underholde børn, har arrangementet fået et helt andet efterspil for Susanne Damgaard, der er valgt ind i byrådet i Gladsaxe for DF.

Kommentarerne fra Finn Rudaizsky og Mikkel Bjørn om dragshowet fik hende nemlig fredag til at melde sig ud af partiet og sige farvel til Dansk Folkeparti efter godt 17 år.

»Det var ikke en nem beslutning, men deres kommentarer kan jeg ikke acceptere. Det, at man siger, at det, at nogle drags står og underholder for børn, har noget som helst med sex at gøre, er for langt ude,« siger Susanne Damgaard.

Hun sammenligner det meget omtalte arrangement på Frederiksberg Bibliotek med, at børn og voksne også klæder sig ud til fastelavn.

Hun under sig også over, hvorfor det lige netop ved arrangementet på biblioteket skulle være særligt problematisk med underholdning fra mænd klædt ud i traditionelt kvindetøj.

»Hvis man ikke har et problem med, at Ulf Pilgaard optræder i i dametøj i Cirkusrevyen, hvad i alverden er så problemet her? Det er simpelthen helt vildt, at man kan reagerede hysterisk over det her,« siger Susanne Damgaard.

Hun understreger, at hendes udmelding ikke har noget med utilfredshed over hverken partiets formand, Morten Messerschmidt, eller partiets øvrigt politiske linje.

Hun afviser også, at hun har planer om at skifte til det andet parti.

»Det har ikke været en nem beslutning at melde mig ud, men jeg kunne ikke identificere mig med de ting, som Mikkel Bjørn og Finn Rudaizky sagde. Jeg ikke vil være i et parti, hvor man siger sådan noget,« siger Susanne Damgaard.

Finn Rudaizky skriver i en sms til B.T., at han er rigtig ked af at høre om Susanne Damgaards udmeldelse, og at han har stor respekt for hende og hendes arbejde.

»Men hvis Susanne Damgaard virkelig føler, at det er et problem, så havde det da været rigtigt fint, hvis jeg var blevet kontaktet, så vi kunne drøfte sagen – og ikke nøjes med at konkludere så drastisk uden at vi har haft en dialog om sagen,« skriver Finn Rudaizky, der er medlem af Beskæftigelses- og Integrationsudvalget i København.

»Det er jeg selvfølgelig skuffet over, men hvis Susanne ikke ønsker en sådan dialog, så vil jeg ønske hende alt godt fremover og sige tak for mange års fint samarbejde,« skriver Rudaizky.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra Mikkel Bjørn.