Det er over syv år siden, at danskerne blev lovet et lyntog, der kan fragte pendlere og rejsende med 250 kilometer i timen tværs over Danmark.

En time fra København til Odense, to timer til Aarhus og Esbjerg, og tre timer fra København til Aalborg.

Men efter alle partier mandag vedtog en historisk stor infrastrukturplan på 161 milliarder kroner, så er de nye lyntog gennem Danmark endnu en gang udskudt.

Der går mindst ti år, før visionen om den såkaldte 'timemodel' bliver til virkelighed. Måske endnu længere tid.

Finansminister Nicolai Wammen holder pressemøde i Finansministeriets gård mandag den 28. juni 2021om aftale om Infrastrukturplan 2035. Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Finansminister Nicolai Wammen holder pressemøde i Finansministeriets gård mandag den 28. juni 2021om aftale om Infrastrukturplan 2035. Foto: Olafur Steinar Gestsson

»Det er rigtigt forstået (at der går mindst ti år, red.). Vi har nogle meget store opgaver – først og fremmest med elektrificering af togene og et nyt signalsystem. Det er massivt forsinket,« siger transportminister Benny Engelbrecht.

De lynhurtige togstrækninger gennem Danmark var SF-formand Pia Olsen Dyhrs prestigeprojekt, da hun som transportminister landede aftalen Togfonden i januar 2014.

I dag langer hun hårdt ud efter de blå partier, som i mellemtiden har haft regeringsmagten.

»Vi har haft en blå regering, der har gjort alt, hvad den kunne, for at sylte timemodellen,« siger hun, mens hun peger på flere tekniske udfordringer:

»Vi har blandt andet store problemer med skinnerne, som vi ikke var opmærksomme på dengang,« siger SF-formanden.

I det hele taget er der mange udfordringer på de danske jernbaneskinner, hvilket gør hele målet om supertog i Danmark usikkert.

Især jernbanen ved Ringsted udgør en flaskehals, som konstant skaber forsinkelser og forlængede rejsetider.

Her har partierne nu afsat 1,6 milliarder kroner til opgradere jernbanen ved Ringsted. Et projekt, som dog først går i gang i 2024.

Venstres Kristian Pihl Lorentzen (tv.), SFs forman Pia Olsen Dyhr (midten) og Radikale Venstres Andreas Steenberg (th.) under pressemøde i Finansministeriets gård mandag den 28. juni 2021 om aftale om Infrastrukturplan 2035.. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson Vis mere Venstres Kristian Pihl Lorentzen (tv.), SFs forman Pia Olsen Dyhr (midten) og Radikale Venstres Andreas Steenberg (th.) under pressemøde i Finansministeriets gård mandag den 28. juni 2021 om aftale om Infrastrukturplan 2035.. (Foto: Olafur Steinar Gestsson/Ritzau Scanpix) Foto: Olafur Steinar Gestsson

Herefter vil en rejsetid på en time mellem København og Odense kunne blive til virkelighed.

»Vi er skide ærgerlige over, at den tidligere regering satte det hele i stå, så de her projekter er blevet fire-fem år forsinket,« siger Henning Hyllested, transportordfører for Enhedslisten.

»Men nu er vi endelig på vej, selvom det går langsommere, end vi havde ønsket,« siger han.

Men især strækningen mellem Odense og Aarhus hænger stadig i det uvisse. Her skal der mange forbedringer til, før rejsetiden kan komme ned på en time.

Særligt omkring Vejle skal der bruges flere milliarder til at etablere en forbindelse under eller over Vejle Fjord for at kunne nå en times rejsetid mellem Danmarks anden- og tredjestørste by.

Og selvom mandagens kæmpe milliardaftale er indgået blandt alle Folketingets partier, så er målet om togtider på kun én time mellem de største byer bestemt ikke noget, blå blok bakker op om.

»Minutter kan købes alt for dyrt – for penge, der reelt ikke findes,« har Venstres transportordfører, Kristian Pihl Lorentzen, udtalt, i forbindelse med Venstre-regeringen lagde projektet i graven.

Mandag blev timemodellen dog genoplivet. Partierne har afsat 13 milliarder kroner frem til 2035 til at indfri Togfonden, herunder timemodellen.