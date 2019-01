Førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt i 48 timer som del af det kommende sundhedsudspil.

En del af regeringens kommende sundhedsudspil vil være, at førstegangsfødende skal have ret til at være indlagt 48 timer på hospital eller et patienthotel.

Det skriver Politiken.

- Med en særlig patientrettighed vil vi sikre en god og tryg start på livet for nye familier.

- Alle dem, der har behovet, skal have god tid til at få styr på amning, pleje og omsorg af barnet, inden de tager hjem, siger sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til Politiken.

Tiltaget kommer efter, at løbende krav om effektiviseringer og besparelser på landets fødeafdelinger har givet genlyd i medier og i den offentlige debat.

Før jul måtte Rigshospitalet eksempelvis lukke sin barselsgang på patienthotellet og i stedet sende førstegangsfødende hjem fire til seks timer efter fødslen.

Allerede i 2016 sagde chefen for Rigshospitalets fødeafdeling Morten Hedegaard sit job op, fordi besparelser havde gjort, at han ikke følte, han kunne stå inde for kvaliteten.

- Betingelserne, vi arbejder under og som de fødende udsættes for bliver ringere og ringere. Det er for mig blevet en større og større belastning. Jeg sover dårligt og har gjort det i alt for lang tid, skrev han dengang i et brev til de ansatte.

Hos Jordemoderforeningen hilser man forslaget velkommen, men afventer udviklingen i virkeligheden.

- Som det er nu, er der mange afdelinger, der løber meget stærkt og har virkelig travlt i forhold til antallet af opgaver. Det er ikke nok, at der er en seng. Der skal også være personale til at tage sig af den nybagte familie.

- Men de har i forvejen så travlt, at de løber fra den ene til den anden. Og hvor er kvadratmeterne? Det er ikke alle hospitaler, der har pladsen til de ekstra senge, det vil kræve. Disse ting skal afklares, før tilbuddet bliver holdbart ud over løfteafgivningen, siger formand for foreningen Lillian Bondo til Politiken.

Ifølge avisen flugter regeringens forslag med et lignende forslag fra Socialdemokratiet og SF's sundhedsudspil.

