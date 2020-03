WHO advarer om, at Danmark vil være lukket i flere måneder, hvis man ikke tester langt flere for corona.

Sundhedsstyrelsen undlader fortsat at svare entydigt ja til, om den er enig i Verdenssundhedsorganisationen, WHO's, anbefaling om at teste flere for coronavirus i Danmark.

Det står klart under et pressemøde onsdag eftermiddag.

- Vi kigger på det. Men man skal tage nogle forbehold for WHO's anbefalinger, som er meget rammesættende, siger Helene Probst, der er centerchef for planlægning i Sundhedsstyrelsen.

- Det er vigtigt at understrege, at sundhedssystemet er forskellige i forskellige lande, siger hun.

Flere medier har beskrevet, at WHO mener, at Danmark vil være lukket i mange måneder, hvis der ikke skiftes strategi til en, hvor man tester folk med symptomer mere aggressivt.

Desuden skal man opspore folk, der er smittede eller har haft kontakt til smittede, og sætte dem i karantæne.

Smittekæderne skal brydes ved at sætte ind, hvor smitten er, i stedet for at sætte ind mod noget som er usynligt, er analysen. Ellers fortsætter problemet, når Danmark åbner samfundet igen.

Helene Probst siger ligesom direktør Søren Brostrøm, at Sundhedsstyrelsen fortsat vil lave sin egen vurdering af WHO's anbefalinger.

Den seneste tid er kritikken af Sundhedsstyrelsen taget til, fordi de danske sundhedsmyndigheder ikke har fulgt WHO's anbefalinger om at teste langt flere.

- Det, man kan gøre i forhold til den danske befolkning, som er højt uddannet, er ikke nødvendigvis det samme, man kan gøre i andre lande, hvor befolkningen måske har sværere ved at forstå den kommunikation, der kommer fra sundhedsmyndigheder, siger Helene Probst.

Sundhedsminister Magnus Heunicke (S) sagde søndag, at Danmark fremover skal teste langt flere. Men Sundhedsstyrelsen har ikke ændret strategi i sine retningslinjer, og Danmark er i mangel af testkit til at teste folk.

Der er et udbredt ønske også fra lægefaglig hold at teste flere, særligt sundhedspersonale.

Ifølge strategien vil man teste personer med moderate til svære symptomer efter klinisk vurdering, kritisk sundhedspersonale med symptomer samt nyfødte børn og gravide med mistanke om coronasmitte.

