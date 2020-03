I en hidtil ukendt mail har Sundhedsstyrelsen stået tvivl om en række af regeringens vidtgående initiativer.

Sundhedsstyrelsen har sået tvivl om regeringens hastelov, der indeholder vidtgående tiltag, som skal afbøde konsekvenserne af udbruddet af coronavirus.

Det viser en hidtil ukendt mail fra Sundhedsstyrelsen. Det skriver både Berlingske og Information.

Først kort før vedtagelsen af loven torsdag blev landets folkevalgte orienteret om den centrale oplysning, da svaret blev oversendt til Folketinget. Loven blev vedtaget på rekordtid.

I brevet skriver Sundhedsstyrelsen, at den ikke har kunnet "foretage en grundig sundhedsfaglig vurdering af det foreslåede".

Det fører til hård kritik af regeringen fra støttepartierne.

Sundhedsstyrelsen fastslog lørdag, at lukningen af Danmarks grænser for alle, der ikke har et anerkendelsesværdigt formål, ikke er sket ud fra en sundhedsfaglig begrundelse.

Regeringens lovforslag indeholder muligheden for at forbyde forsamlinger med mere end 100 personer.

Det giver også mulighed for at tvangsindlægge, tvangsbehandle og tvangsisolere folk, der er smittet eller formodet smittet med coronavirus.

En del af hastelovens tiltag findes allerede i epidemiloven, men hasteloven udvider tiltagene og lader sundhedsminister Magnus Heunicke (S) stå for det.

Lovforslaget indeholdte et forslag om at give politiet og myndighederne adgang til borgeres hjem uden retskendelse. Men der var for tungtvejende politiske indsigelser.

Informationen om den kritiske mail fra Sundhedsstyrelsen blev først sendt til Folketinget halvanden time før vedtagelsen af lovforslaget, hvorfor en del lovgivere simpelthen ikke har læst den.

- Vi finder umiddelbart, at det aktuelle Covid-19-udbrud ikke kan begrunde sådanne væsentlige ændringer i epidemiloven, lød det fra Sundhedsstyrelsen.

/ritzau/