Sundhedsstyrelsen vil nu ændre på reglerne for coronaisolation.

Det oplyser styrelsen i en mail til B.T.

»Sundhedsstyrelsen er i gang med at se på anbefalingerne for isolation med en forventning om en snarlig ændring i anbefalingen,« lyder det i mailen.

»Sundhedsstyrelsen vil komme med en udmelding om eventuelle ændringer i den nærmeste fremtid.«

Lige nu ser anbefalingerne for coronaisolation sådan ud:

Med symptomer: Du kan bryde isolationen 48 timer efter, dine symptomer er væk. Isolation kan brydes efter 10 dage, hvis symptomerne fortsætter.

Uden symptomer: Du kan bryde isolationen efter syv dage.

De blå partier på Christiansborg har de senere dage presset på for at få ændret de nuværende regler. I går meldte De Radikale også ud, at man gerne ville have undersøgt, om det ville være sundhedsmæssigt forsvarligt at lempe de nuværende regler.

I en række andre lande er isolationsperioden for smittede blevet forkortet.

Smittede englændere kan nu bryde isolation efter syv dage mod tidligere ti. Og i USA og Finland er isolationsperioden blevet halveret fra ti til fem dage.

