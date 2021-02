Hele Danmark sidder og venter spændt på, at Statens Serum Institut bliver færdige med at regne på, hvordan det danske samfund kan genåbne. Alligevel får Folketingets ordførere først lov at se beregningerne, når og hvis regeringen ønsker det. Det forklarer flere ordførere til B.T.

»Jeg har bedt om at få tilsendt de beregninger, når de er klar, men det har regeringen nægtet. Jeg må simpelthen ikke modtage dem,« siger sundhedsordfører for Nye Borgerlige Lars Boje Mathiesen.

Lars Boje Mathiesen er en af de politikere, som ofte kritiserer regeringen i pressen og på sociale medier. Han er slet ikke den eneste. Han tror, at det er forklaringen på, at regeringen ikke vil dele beregningerne, så snart de er klar.

»Jeg er jo politiker og laver et politisk modspil. Jeg vil jo gerne fortælle, hvad jeg mener, at beregningerne viser, men som jeg ser det, så ønsker regeringen selv at skabe den fortælling, som de ønsker. Først da vil vi se beregningerne,« siger Lars Boje Mathiesen.

I SF, som ellers nok er regeringens mest trofaste støtteparti, er man også kritiske over, at regeringen ikke sender beregningerne ud, så snart de er klar.

»Ja, det er jeg faktisk sur over. Jo før vi får de beregninger, jo bedre. Så kan vi få en debat på et mere oplyst grundlag,« siger SFs Kirsten Normann Andersen og fortsætter:

»På den måde har regeringen jo serveretten, så de kan definere, hvad der skal gøres politisk,« siger hun.

Dansk Folkeparti kalder regeringens fremgangsmåde for pjat.

Sundhedsminister Magnus Heunicke ankommer til åbent samråd.

»Det er simpelthen noget pjat. Vi har brug for beregninger hurtigst muligt, og ikke når regeringen synes, den er parat til at dele det,« siger sundhedsordfører i Dansk Folkeparti Liselott Blixt, som fortsætter:

»Vi skal kunne tale sammen om det i vores eget parti, men vi har også alle mange, som skriver til os og spørger, hvad der foregår. På den her måde kan vi ikke fortælle dem noget,« siger hun.

Også Venstre og Konservative er trætte af regeringens fremgangsmåde.

»Der er jo demokrati i det her land, men regeringen har kørt denne strategi hele tiden. Jeg kan ikke se, hvorfor de ikke straks lægger det frem,« siger De Konservatives sundhedsordfører, Per Larsen.

Denne liste beskriver, hvad regeringen har bedt Statens Serum Institut regne på i forhold til at genåbne. Man kan se i venstre side, at 5.-8. klasserne slet ikke er med. Kun skolernes afgangsklasser er med.

»Det skyldes sandsynligvis, at regeringen selv vil stå på egne pressemøder og kokettere over, hvad man er kommet frem til,« siger Martin Geertsen, sundhedsordfører for Venstre.

B.T. har forsøgt at indhente en kommentar til, hvorfor regeringen ikke straks videresender Statens Serum Instituts beregninger, så snart de er klar.

Ministeriet har henvist til tirsdagens pressemøde, hvor regeringen fremlagde strategien for en større testkapacitet, som skal bidrage til en hurtigere genåbning. Her sagde sundhedsminister Magnus Heunicke, at man vil mødes med partierne og inddrage dem.

Sandsynligvis i næste uge, når resultaterne foreligger.