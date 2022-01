Sundhedsministeriet har ifølge B.T.s oplysninger indkaldt sundhedsordførerne til et møde om coronasituationen.

Mødet kommer til at foregå i Sundhedsministeriet onsdag klokken 11.

Det forventes, at sundhedsordførerne på baggrund af de nye indstillinger fra Epidemikommissionen skal drøfte, hvorvidt de nuværende coronarestriktioner – eller nogle af dem – skal forlænges eller ej.

De nuværende coronarestriktioner står til at udløbe på søndag ved midnat.

Mødet imødeses med en vis spænding, idet der er modsatrettede udmeldinger om pandemiens udvikling.

På den ene side er der udbredt samfundssmitte i Danmark – og i resten af Europa for den sags skyld.

På den anden side er der flere og flere tegn på, at den ekstremt smitsomme omikronvariant ikke giver lige så alvorlige sygdomsforløb som deltavarianten, der her i Danmark er blevet stort set udkonkurreret af netop omikron.

»Vi har ikke set ret mange omikronpatienter på intensivafdelingerne, og vi skulle være begyndt at se dem, hvis den skulle have ført til mange flere indlæggelser. Derfor er vi relativt optimistiske og fortrøstningsfulde,« lyder det eksempelvis fra professor på intensivafdelingen på Rigshospitalet, Anders Perner, i et interview med Berlingske.