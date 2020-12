Det bliver først den 27. december, at de første vacciner bliver givet til danskerne. Det gør Dansk Folkepartis sundhedsordfører Liselott Blixt vred.

»Det er, fordi vi skal vente på EU, som gerne vil begynde med at vaccinere alle steder samtidigt. Det er politisk plat,« siger hun og fortsætter:

»Vores læger og sygehusvæsen har meldt ud, at de er parate, så snart vi har vaccinerne,« siger hun.

Onsdag formiddag skrev Jonas Egebart, som står i spidsen for den taskforce, der har forberedt vaccinationerne i Region Hovedstaden ud på Twitter, at vaccinerne bliver taget i brug 27. december.

Efter et par intense planlægningsuger forventer @regionh nu vaccinationsstart på hospitaler og plejecentre om morgenen d 27. december 2020. #sundpol #dksund pic.twitter.com/4h4Zs5ys4y — Jonas Egebart (@JonasEgebart) December 23, 2020

Tidligere har blandt andet Herlev og Ishøj ellers meldt ud, at de kunne begynde at vaccinere allerede den 24. og 25. december. Kommunerne har nu justeret den udmelding til, at de starter den 27. december.

»Det er så kritisabelt, at et stort bureaukrati dikterer det på den måde. Jeg kan ikke se, at der er nogen fornuftig grund til, at vi absolut skal vente på andre lande, som for eksempel Grækenland. Vi er klar herhjemme,« siger hun.

»Jeg er lidt træt af hende Ursula von der Leyen (formand for Europa-Kommisionen, red.), der har været ude og sige, at vi skal starte alle sammen samtidigt. Det er, fordi der er gået politik i det,« siger Blixt.

Nedenfor har kan du se et tweet, hvor Ursula von der Leyen udtrykker, at hun glæder sig til »Vaccinationsdag« den 27. december