Flere nærhospitaler kan være en god idé, men der skal ikke opereres, mener sundhedsøkonomer.

København. Det er helt misforstået at begynde at flytte operationer væk fra de nye supersygehuse og ud på nye nærhospitaler.

Det mener flere sundhedsøkonomer, der beder Socialdemokratiet genoverveje sit forslag om at oprette flere nærhospitaler, hvor der blandt andet kan udføres knæoperationer.

- Man skal holde sig fra operationer. Det er helt misforstået. Ting kan jo gå galt, når man opererer, og så er det rigtig rart, at der for eksempel er en intensivafdeling tæt på.

Det siger Jakob Kjellberg, der er sundhedsøkonom hos Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora.

- Vi skal ikke langt ud over det, man foretager i en almen praksis i dag. Hvis vi er ude over noget meget småt, så kan jeg ikke se gevinsten.

- Og vi har nu en gang kastet terningerne og bygget de her supersygehuse og har bygget vores akutstruktur op omkring dem. Hvis det skulle være anderledes, så skulle man nok have tænkt det ind på et andet tidspunkt, tilføjer han.

De seneste ti år er der lukket 25 lokale sygehuse, mens der bygges nye supersygehuse.

Men Socialdemokraternes formand, Mette Frederiksen, går til valg på at oprette flere nærhospitaler rundt omkring i landet. Det skriver DR.

Jakob Kjellberg bakkes op af professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet Kjeld Møller Pedersen. Han mener, at Socialdemokratiets forslag skal genovervejes og gøres langt mere præcist.

- Jeg tror, det skal gennemtænkes, og det skal gennemtænkes godt. Vi skal ikke vende tilbage til de små sygehuse og hospitaler, der har senge. Så først og fremmest skal det omdøbes til for eksempel sundhedscentre, siger han.

Men han kan godt se flere fordele ved at genoverveje hele systemet.

- Det er en god idé at stille det spørgsmål, om vi har fået skubbet behandlinger ind på de større sygehuse, som i realiteten godt kan klares af almen praktiserende læger og kommuner, siger Kjeld Møller Pedersen.

Både han og Jakob Kjellberg mener, at forslaget fra Socialdemokratiet kommer som en reaktion på, at det ikke er lykkedes at forstærke almen praksis i de mindre byer sammen med centraliseringen af sygehusene.

- Der er kommet et gab mellem den almene praktiserende læge og sygehusene, der ligger langt væk. Her kan man godt diskutere, om det er nødvendigt, de skal ligge så langt væk.

- Det kan løses i en styrket almen lægepraksis. Det vil være den ideelle løsning, men vi må erkende, at vi ikke har formået at opbygge almen praksis i samme periode (som supersygehusene er blevet bygget, red.), siger Jakob Kjellberg.

/ritzau/