Melding om mundbind i offentlig transport kan være tema for pressemøde med statsministeren lørdag.

Danskerne skal måske snart til at bruge mundbind i den offentlige transport.

Ifølge TV2's oplysninger vil Sundhedsstyrelsen lørdag anbefale regeringen, at der indføres et krav om, at borgere fremover skal bruge mundbind, når de rejser med offentlig transport.

Det kan blive temaet, når statsminister Mette Frederiksen lørdag klokken 11.00 holder sit første pressemøde om covid-19 efter sommerferien.

Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm, har længe holdt fast i, at brug af mundbind skabte en "falsk tryghed" i det offentlige rum. Men han har skiftet holdning i de seneste uger.

- Vi er blevet klogere. Hvis vi lægger brugen af mundbind oveni de generelle retningslinjer om at holde afstand og have god håndhygiejne, så giver det noget ekstra, sagde Søren Brostrøm til TV 2 News i denne uge.

Statsministerens pressemøde kommer efter en periode, hvor flere er blevet smittet med corona, og der har været lokale udbrud i blandt andet Aarhus, Silkeborg og Ringsted.

De lokale udbrud har fået spørgsmålet om brug af mundbind højt på dagsordenen. I Aarhus og en række omkringliggende kommuner er der indført et krav om mundbind i offentlig transport, mens det i Silkeborg også anbefales at bruge mundbind ved indkøb i supermarkeder.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger er regeringen og sundhedsmyndighederne på vej med en generel melding om, at borgere fremover bør bruge mundbind, når de rejser med offentlig transport.

Anbefalingen vil dog ifølge Ekstra Bladets oplysninger ikke træde i kraft med det samme. Først skal det sikres, at tilgængeligheden af mundbind er på plads i hele landet.

Det har været et problem hidtil, hvor der har været eksempler på høje priser på blandt andet apoteker.

Pressemødet bliver holdt lørdag klokken 11.00 i Spejlsalen i Statsministeriet.

Her vil Mette Frederiksen deltage, men der er ikke yderligere oplysninger om, hvorvidt eksempelvis Søren Brostrøm og Kåre Mølbak fra Statens Serum Institut vil deltage, som det har været tilfældet ved tidligere pressemøder.

Statsministeriet har heller ikke yderligere oplysninger om emnet for pressemødet.

Før sommer var tallene for smittede, indlagte og indlagte på intensiv så lave, at politikerne begyndte at åbne op for store dele af Danmark. Den sidste aftale fase i genåbningen - fase fire - skulle efter planen være sat i værk i begyndelsen af august.

Det er dog ikke sket blandt andet som følge af en række lokale udbrud flere steder i Danmark. Mest omtalt har været Aarhus, Silkeborg og Ringsted, men også andre byer som Sorø på Sjælland har været ramt.

Forventningen er derfor, at politikerne fredag aften når frem til at forlænge forsamlingsforbuddet for forsamlinger på mere end 100 personer til november. Samtidig ventes nattelivet i form af blandt andet diskoteker og natklubber fortsat at få påbud om at holde lukket.

/ritzau/