Der er ikke tegn på, at danske sygehuse lider under, at medarbejdere faster under ramadanen.

København. Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg (V) sørgede for heftig debat med et indlæg i BT i sidste måned, hvor hun opfordrede muslimer til at holde ferie under ramadanen. Af sikkerhedsmæssige årsager.

Men i et folketingssvar til udlændinge- og integrationsordfører Mattias Tesfaye (S) skriver Sundheds- og Ældreministeriet, at der ikke er noget faktuelt, som kan bakke Støjbergs bekymring op.

- Ministeriet er ikke bekendt med danske evidensbaserede undersøgelser af eventuelle konkrete produktivitetsmæssige udfordringer på danske sygehuse i forbindelse med afholdelse af ramadan, skriver ministeriet.

I sit debatindlæg skrev Støjberg blandt andet:

- Ramadanen giver os (...) nogle helt praktiske, sikkerhedsmæssige og produktivitetsmæssige udfordringer i et moderne samfund.

- Det kan helt lavpraktisk være farligt for os alle, hvis buschaufføren hverken spiser eller drikker i løbet af en hel dag, ligesom man selvsagt ikke yder eller præsterer nær det samme på fabrikken eller på sygehuset, hvis man gennem en hel måned ikke spiser eller drikker i alle døgnets timer.

Ramadan er en muslimernes fastemåned og varer 29-30 dage. Fasten skal få muslimer til at føle, hvordan fattige har det.

Fra daggry til solnedgang fastes der. Mad og drikke er forbudt. Det samme gælder for rygning, seksuel aktivitet, skænderier og bandeord.

Men knap 18 timer uden mad og drikke er uholdbart, hvis man samtidig skal passe sit arbejde. Det mener Støjberg.

Heller ikke transportminister Ole Birk Olesen (LA) kan hjælpe Støjberg. Han understreger godt nok, at væskemangel i forbindelse med en faste kan være en "indlysende" udfordring. Men at der ikke er tegn på problemer.

- Jeg er dog ikke bekendt med, at forskning på området har konkluderet, at der skulle være en konkret sikkerhedsmæssig udfordring for afvikling af buskørslen under ramadanen, skrev han i et folketingsvalg - også til Tesfaye - i sidste uge.

/ritzau/