'Mød Mette Frederiksen og Magnus Heunicke. Mød op til hyggelig eftermiddag i selskab med vores statsminister og vores sundhedsminister. Vi ses lørdag 22. november klokken 16-17.30.'

Sådan lød det søndag i en annonce på Socialdemokratiets Facebook-side.

Problemet var bare, at der var sat en forkert dato på.

Valget er som bekendt 1. november, og derfor er arrangementet 22. oktober.

Her er den den annnonce, der nu er blevet rettet, fordi datoen var forkert. Foto: Facebook. Vis mere Her er den den annnonce, der nu er blevet rettet, fordi datoen var forkert. Foto: Facebook.

Sundhedsminister Magnus Heunicke undrer sig meget over, at hverken han eller andre opdagede det.

»Det er ufatteligt, at ingen af os i min valgkampsgruppe har set det, og jeg så det heller ikke,« siger han og takker de Facebook-følgere, der opdagede fejlen.

Så den version med 22. november var nået på Facebook, inden det blev rettet, fordi, der ikke var nogen, som så det?

»Ja, lige præcis. Jeg forstår ikke, jeg ikke så det selv. Men okay, selv om valgkampen kan føles lang, er den gudskelov ikke helt så lang, at den går så langt ind i november,« siger sundhedsministeren.

Ifølge Magnus Heunicke var programmet med den forkerte dato også sendt til avis som annonce.

Men han nåede at få datoen rettet.

»Har lige fået bekræftet, at vi når at ændre inden deadline for avisannoncen,« siger han og tilføjer:

»Så mange tak til mine følgere for at være så skarpe,« siger han.

