I sundhedsvæsenet skal man på mange områder vente flere uger for at komme til en tid.

Og ventetiderne har desværre ikke toppet endnu.

Sådan lyder det fra den nye sundhedsminister Sophie Løhde (V) til DR.

»Jeg håber, vi når toppen af bakken her i løbet af 2023. Men vi kommer ikke til fra den ene dag til den anden at stille løfter i udsigt om, at så er ventelisterne bare forsvundet,« siger hun.

Den dystre melding dækker også over, at man ikke skal forvente, at problemet vil blive løst i løbet af 2023.

Sophie Løhde understreger, at man kommer til at forhandle i 2023, og regeringen har sagt, at en akutpakke er nødt til at være to-årig.

På fredag indleder regeringen forhandlinger med regionerne.

For eksempel er ventetiden på en MR-skanning på Regionshospitalet Gødstrup gået fra tre til fire år på under et halvt år.

»Ventetiderne til MR-skanninger er forværret markant,« erkender regionen i sagsfremstillingen til udvalget.

Men selvom ventetiden er steget kraftigt, så burde de fleste komme igennem forholdsvis hurtigt.

De har nemlig ret at blive udredt inden for seks uger. Derfor bliver borgerne i Midt- og Vestjylland bedt om at tage til Regionshospitalet i Silkeborg.