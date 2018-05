Regionerne afviser, at de ikke har brugt penge på psykiatrien, som sundhedsministeren påstår i avisinterview.

København. Flere og flere mennesker indlægges på en psykiatrisk afdeling, og under indlæggelsen er brugen af tvang også udbredt. Det er tilfældet trods regeringens løfter om det modsatte.

Det viser tal fra Sundhedsdatastyrelsen, ifølge Jyllands-Posten.

Det er en udvikling, som får sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V) til at lange hårdt ud efter regionerne. Hun mener ikke, at de prioriterer de psykisk syge højt nok.

- Vi kan jo se, at enhver krone, som psykiatrien har fået tilført de seneste ti år, stammer fra konkrete beslutninger, som er truffet af regering og folketing. Ikke af regionerne, siger hun til Jyllands-Posten.

Ministeren henviser til nye beregninger fra Sundhedsministeriet, som viser, at det årlige løft på godt en milliard kroner til psykiatrien alene stammer fra de statslige satspuljemidler.

Beregningerne afvises dog af Danske Regioner, hvor formand Stephanie Lose (V) afviser ministerens beregninger.

- De fejltolkninger, ministeren laver på tallene, må stå for hendes egen regning. Regionerne har prioriteret ekstra midler til psykiatrien, og de seneste år har regionerne og Folketinget faktisk tilført præcis lige mange ekstra midler til psykiatrien, siger Stephanie Lose til Ritzau.

Hun anser ministerens angreb for at være taktik i de forhandlinger om regionernes økonomi for 2019, der lige nu pågår.

Den taktik går ifølge Stephanie Loses tolkning ud på, at ministeren ikke ønsker at tilføre Danske Regioner flere penge.

