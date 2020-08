Magnus Heunicke (S) håber fra efterårsferien at kunne foretage 50.000 coronatest om dagen, skriver DR.

Danskerne skal vente for lang tid, før de kan få undersøgt, om de har covid-19. Det erkender sundhedsminister Magnus Heunicke (S) over for DR.

Det gør han, efter at en gennemgang fra mediet har vist, at man på tre ud af fire teststeder skal vente mere end 24 timer på at kunne få taget en coronatest.

- Selvfølgelig er der nogle steder, hvor man er under et ekstremt pres. Det har man været i det østjyske med udbruddene i Aarhus.

- Ventetiden er for lang, og vi gør alt, vi kan for at få den ned, siger han til DR.

I øjeblikket bliver der foretaget omkring 30.000 coronatest om dagen. Når det bliver efterårsferie i uge 42, håber ministeren, at det kan nå op på 50.000.

Der er 43 teststeder i Danmark. Af dem har 33 mere end 24 timers ventetid ifølge DR's optælling.

